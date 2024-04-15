Вкусно и сытно: рецепт бургер-булочек с начинкой

Для приготовления начинки можно взять любой фарш: куриный, говяжий, свиной.

Если вы любите выпечку и бургеры, спешим поделиться с вами рецептом вкуснейших бургер-булочек. Как их приготовить в домашних условиях, рассказали в блоге «Кулинарная книга».

Бургер-булочки

Ингредиенты:

Для теста:

молоко – 250 мл;

сухие дрожжи – 1 пакетик;

соль – 1 ч. л;

сахар – 2 ст. л;

яйцо – 1 шт;

масло растительное – 6 ст. л;

мука – 500 гр.

Для начинки:

фарш мясной любой;

лук;

помидор;

маринованный огурец;

твердый сыр;

кетчуп;

майонез.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать теплое молоко, яйцо, соль, сахар и дрожжи. Добавить растительное масло и тщательно перемешать. Всыпать муку и замесить тесто, вымешивать его в течение 3-5 минут.

Переложить тесто в смазанную растительным маслом миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на час для расстойки.

На сковороде обжарить лук и фарш.

Помидор, маринованный огурец и сыр нарезать тонкими ломтиками.

Тесто разделить на 10 частей, раскатать каждую часть в круг. На половину круга выложить начинку: фарш, кетчуп с майонезом, помидор, огурец и сыр.

Залепить края и сформировать булочки, смазать их взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда противень с булочками на 20 минут.

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