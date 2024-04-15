Вкусно и сытно: рецепт бургер-булочек с начинкой

Для приготовления начинки можно взять любой фарш: куриный, говяжий, свиной.
Если вы любите выпечку и бургеры, спешим поделиться с вами рецептом вкуснейших бургер-булочек. Как их приготовить в домашних условиях, рассказали в блоге «Кулинарная книга».
Бургер-булочки
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко – 250 мл;
- сухие дрожжи – 1 пакетик;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 2 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- масло растительное – 6 ст. л;
- мука – 500 гр.
Для начинки:
- фарш мясной любой;
- лук;
- помидор;
- маринованный огурец;
- твердый сыр;
- кетчуп;
- майонез.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать теплое молоко, яйцо, соль, сахар и дрожжи. Добавить растительное масло и тщательно перемешать. Всыпать муку и замесить тесто, вымешивать его в течение 3-5 минут.
Переложить тесто в смазанную растительным маслом миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на час для расстойки.
На сковороде обжарить лук и фарш.
Помидор, маринованный огурец и сыр нарезать тонкими ломтиками.
Тесто разделить на 10 частей, раскатать каждую часть в круг. На половину круга выложить начинку: фарш, кетчуп с майонезом, помидор, огурец и сыр.
Залепить края и сформировать булочки, смазать их взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда противень с булочками на 20 минут.
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