Популярные путевки из Алматы в Объединенные Арабские Эмираты

Вообще сам по себе отель, — что это такое? Это помещение, в котором путешествующий может провести один или несколько дней, в специально оборудованных для этого меблированных комнатах – номерах. В комплекс современной гостиницы также входят дополнительные услуги такие как: рестораны, дискотеки, казино, бассейны и др.

Однако же большое количество предложений в гостиничной сфере, заставляет многие отели прибегать к нестандартным решениям для своего пространства с целью привлечения большего количества туристов. Туристический портал gotur.kz прозондировал рынок туристических услуг в сфере гостиниц и назвал самые необычные отели мира.

Одним из них стал отель в Швеции сделанный изо льда. Это Ice Hotel, температура внутри помещения не поднимается выше -6 градусов, и, тем не менее, туристов это не только не отталкивает, а даже напротив привлекает – каждый год здесь останавливается большое количество путешественников.

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Самый высокий отель располагается в ОАЭ. Rose Tower – это 72 этажа и чистых 333 метра. Отель, в котором больше всего номеров находится в Малайзии, он называется First World Hotel. Этому гостеприимному отелю уже около 10 лет, он состоит из нескольких башен, которые вмещают в себя 6118 номеров, в каждой из башен по 28 этажей, помимо номеров здесь также большое количество ресторанов, мини-кафе и баров.

Старейшая гостиница в мире находится в Японии, в городе Комацу, она называется Hoshi Ryokan. Ее история начинается в далеком 718 году, а управляют гостиницей на протяжении всего времени члены одной семьи.

В Лас-Вегасе без труда удалось найти самый дорогой отель – это Palms Casino Resort. Стоимость одной ночи здесь составляет по минимальным меркам 40 тысяч долларов. Однако этот отель, так же как и Ice Hotel не имеет дефицита в туристах. А вот Ryugyong Hotel, находящийся в Северной Корее, напротив отталкивает туристов. Чем и привлек внимание gotur.kz, Ryugyong Hotel – назван самым некрасивым отелем. 105 этажей серого цвета получили самый нелестный отзыв туристического портала.