Вы будете готовить их постоянно: элементарный рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками

Спринг-роллы готовятся очень быстро. Это полезное блюдо прекрасно сгодится и для праздничного стола, и для перекуса.

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Для приготовления спринг-роллов нужна рисовая бумага, информирует Вкусно 24. Она продается почти в каждом супермаркете.

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Спринг-роллы с крабовыми палочками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 упаковка крабовых палочек;

– 6 листов рисовой бумаги;

– 1 огурец;

– 1 сладкий перец;

– 1 морковь;

– листья салата по вкусу;

– соус по вкусу.

Приготовление:

Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой. Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку. Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку, кусочки огурца, перца и моркови. Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало. Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол.

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