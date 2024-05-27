ГлавнаяРецептыВы будете готовить их постоянно: элементарный рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками Вы будете готовить их постоянно: элементарный рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками На чтение: 1 минута Спринг-роллы готовятся очень быстро. Это полезное блюдо прекрасно сгодится и для праздничного стола, и для перекуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для приготовления спринг-роллов нужна рисовая бумага, информирует Вкусно 24. Она продается почти в каждом супермаркете. Стоит попробовать Просто и невероятно вкусно: приготовьте польский салат с молодой капустой Спринг-роллы с крабовыми палочками Время: 30 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 1 упаковка крабовых палочек; – 6 листов рисовой бумаги; – 1 огурец; – 1 сладкий перец; – 1 морковь; – листья салата по вкусу; – соус по вкусу. Приготовление: Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой. Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку. Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку, кусочки огурца, перца и моркови. Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало. Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать вкусные стейки из капусты. Поделитесь с друзьями