Посуда и кухонная утварь: широкое разнообразие, ее важнейшая роль на кухне и на сервированном столе

Отдаем предпочтение дорогостоящим элитным моделям бытовой техники

При покупке крупной бытовой техники не стоит отталкиваться от стоимости моделей, стараясь сэкономить средства. Дело в том, что недорогая техника имеет некоторые недостатки, которые не позволяют ее назвать по-настоящему качественной. Особенно это касается посудомоечных и стиральных систем. При выборе данных типов техники лучше всего отдавать предпочтение дорогостоящим элитным моделям.

При этом стоит отметить то, что многие производители при производстве собственной техники отдают предпочтение ручному принципу сборки. Что касается срока эксплуатации, то минимальный безаварийный период составляет 20 лет. Чтобы рассмотреть другие достоинства элитных систем, стоит рассмотреть определенные модели, которые доступны в продаже. Для примера можно взять продукцию шведской компании Asko, выпускающей технику уже более 60 лет.

Относительно стиральных систем стоит сказать то, что они имеют превосходные технические характеристики, которые значительно превосходят характеристики недорогих бытовых моделей. Например, при пользовании фронтальной машиной Asko W 6884 D W потребитель может загружать до 8 кг вещей. Что же касается режима отжима, то при интенсивных режимах барабан может вращаться со скоростью 1800 оборотов в минуту.

Обязательно стоит сказать и о такой особенности, как система интеллектуальной стирки, которая влияет на конечный результат стирки белья. Дело в том, что автоматика сама составляет режимы работы техники, беря во внимание массу загрузку, тип вещей, а также учитывая то, насколько сложной будет стирка. Также в процессе работы автоматика следит за тем, чтобы стиральный порошок расходовался в экономичном режиме. Для этого он подается в необходимой пропорции в зависимости от выбранной программы.

Если же говорить о посудомоечной технике, то нельзя не отметить то, что наиболее функциональными моделями можно назвать лишь полноразмерное оборудование. Это относится ко встраиваемым машинам Asko D 5434 FS W, которые рассчитаны на максимальную загрузку, соответствующую 17 комплектам посуды. Однако вместо них можно загружать объемные кастрюли, вместительные казаны и обычные противни. Также вы можете заказать новую посуду в магазине https://kitchenplace.ru.

Кроме того, модель интересна своей возможностью автоматического определения ровня жесткости потребляемой воды. Это позволяет не только смягчать ее путем дозированного добавления специальных средств, но и предотвратить быстрого образования накипи на нагревательных элементах и других деталях, которые контактируют с водой.