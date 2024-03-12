Описание приготовления:
Ловкость рук и немного терпения! В итоге у вас получится приготовить роскошные яйца-пашот как в ресторане. К завтраку — идеальное решение. Важно не переварить яйца, чтобы желток внутри остался жидким, а белок получился нежным и мягким. Для подачи используйте все, что у вас есть в холодильнике — это может быть бекон, свежие овощи или зелень. На хрустящем тосте — это еще вкуснее!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Уксус 9% 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Зелень По вкусу (для подачи)
Количество порций 2
Калорийность
126 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яйца-пашот как в ресторане»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления яйца-пашот.
Куриное яйцо вбейте в мисочку, не повредив желток. Важно, чтобы яйца были свежими, и белок не был сильно жидким как вода.
Вскияптите воду в кастрюле, посолите, влейте 9% уксус.
Ложкой размешайте воду, чтобы образовалась воронка, осторожно влейте туда яйцо.
Варите яйцо-пашот 1,5-2 минуты в слегка кипящей воде, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.
Готовое яйцо-пашот переложите в холодную воду с кубиками льда, чтобы остановить процесс его приготовления.
Готовые яйца-пашот выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнюю воду. Таким же образом приготовьте остальные яйца.
Готовые яйца-пашот подавайте к столу. К ним можете предложить хрустящие тосты, зелень и свежие овощи. По вкусу добавьте соль и черный молотый перец.
Как видите, при разрезе яичный желток вытекает из белка. Идеально-приготовленные яйца-пашот! Приятного аппетита!