Описание приготовления:

Ловкость рук и немного терпения! В итоге у вас получится приготовить роскошные яйца-пашот как в ресторане. К завтраку — идеальное решение. Важно не переварить яйца, чтобы желток внутри остался жидким, а белок получился нежным и мягким. Для подачи используйте все, что у вас есть в холодильнике — это может быть бекон, свежие овощи или зелень. На хрустящем тосте — это еще вкуснее!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Уксус 9% 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка

Зелень По вкусу (для подачи)

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яйца-пашот как в ресторане»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления яйца-пашот.

Куриное яйцо вбейте в мисочку, не повредив желток. Важно, чтобы яйца были свежими, и белок не был сильно жидким как вода.

Вскияптите воду в кастрюле, посолите, влейте 9% уксус.

Ложкой размешайте воду, чтобы образовалась воронка, осторожно влейте туда яйцо.

Варите яйцо-пашот 1,5-2 минуты в слегка кипящей воде, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.

Готовое яйцо-пашот переложите в холодную воду с кубиками льда, чтобы остановить процесс его приготовления.

Готовые яйца-пашот выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнюю воду. Таким же образом приготовьте остальные яйца.

Готовые яйца-пашот подавайте к столу. К ним можете предложить хрустящие тосты, зелень и свежие овощи. По вкусу добавьте соль и черный молотый перец.

Как видите, при разрезе яичный желток вытекает из белка. Идеально-приготовленные яйца-пашот! Приятного аппетита!