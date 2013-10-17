Поводження з промисловими відходами. Розробка документації та супровід робіт

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Що таке промислові відходи?

Відходи підприємств складають десяту частину всього сміття, але рівень їх небезпеки високий. Освіта відпрацювань відбувається на різних етапах виробництва. Це обумовлює відмінність властивостей, складу, агрегатного стану, рівня небезпеки сміття (токсичний, малонебезпечних, твердий, рідкий, викиди).

Правила поводження з таким сміттям виконуються неухильно, оскільки відходи відносяться до 1-3 класу небезпеки. А значить, несуть непоправної шкоди екології і здоров'ю людей.

На підприємствах з сучасним обладнанням кількість сміття мінімально, так як побічні продукти виробництва використовуються в якості сировини або переробляються вдруге. Утворилися відходи знешкоджують (токсичні), утилізують або ховають.

Кількість покидьків не завжди можна знизити. Біля виробок, шахт, кар'єрів часто розташований терикон — штучна гора, створена людиною з промислових відходів. Відпрацьований матеріал зсипається в купу. Згодом в ній можуть мимовільно, під впливом кисню, тепла, ультрафіолетових променів проходити процеси горіння, демеркуризації (знезараження). Коли терикони перестають становити небезпеку для навколишнього середовища, їх засаджують лісом або газоном.

Звернення з промисловими відходами залежить від характеристик (походження, склад, ступінь шкоди), на які вказує класифікаційний каталог держави.

Класифікація

Розподіл виробничого сміття виконується за різними показниками (агрегатному стані, джерела освіти, за ступенем очищення, придатності до використання, ступеня зворотності, класів небезпеки).

Класифікація промислових відходів за ступенем зворотності:

Зворотні — невисокої якості, що залишаються на виробництві та застосовувані як витратний матеріал. Вторсировину. Можливо вторинне використання відходів на інших підприємствах. Безповоротні не підлягають рециклінгу. Їх направляють на поховання.

По агрегатному стані відходи бувають твердими, рідкими, газоподібними, шлами, змішані. Поділ за джерелом утворення відповідає галузі промисловості, в якій з'явилися.

Класифікація твердих промислових, порошкових, рідких покидьків по придатності до подальшого використання обумовлена ​​їх специфікою. Розрізняють цінну сировину і непридатний сміття.

Правила поводження з промисловими відходами

Відповідно до законодавства України звернення включає в себе збір, накопичення, транспортування, розміщення, обробку, знешкодження, утилізацію. Кожен етап виконується виходячи з характеристик, класифікації, небезпеки виробничого сміття.

Підприємство (джерело побутових промислових відходів) відповідально за освіту, збір та тимчасове зберігання. Наступні етапи виконуються власними силами або служб, які уповноважив регіональний оператор.

Починаючи з моменту утворення, відходи підлягають паспортизації. Крім цього, на підприємстві відпрацювання сортують за ступенем шкоди, властивостям, станом, іншими ознаками. Залежно від характеристик, відходи упаковують в герметичні ємності.

Компанії, що займаються доставкою, знешкодженням, захороненням на полігонах, утилізацією повинні мати ліцензію на проведення цих робіт.

Вивіз промислових відходів

Служби, що доставляють сміття, виконують встановлені законом вимоги щодо прийому відпрацьованих матеріалів у підприємства:

укласти договір на транспортування відходів;

підписати двосторонній акт виконаних робіт;

прийняти у власника сміття паспорт.

Вивіз промислових відходів виконується в транспорті, що відповідає вимогам безпеки. Небезпечні матеріали доставляють в автомобілях із закритим кузовом. Вантажівки маркуються знаком «небезпека».

Компанія, яка виконує транспортування відпрацьованих матеріалів в місця утилізації, переробки, захоронення токсичних промислових відходів, оформляє ліцензію на ці роботи. Дозвіл необхідно отримати і на вивезення малонебезпечних відходів.

Переробка промислових відходів

Етап поводження з промисловими відходами сприяє зменшенню забруднення атмосфери, грунту промисловими відходами, оскільки дозволяє отримати з них користь.

Переробка — повторне використання відпрацьованих матеріалів зі зменшенням або нівелюванням небезпеки. Багато відходи можна повторно застосувати якщо не рідною виробництві, то в іншій галузі. Процес зберігає ресурси, знижує собівартість одержуваних виробів.

Для того, щоб сміття використовувати повторно, його потрібно обробити. Очищення і переробка промислових викидів і відходів проводиться в спеціально призначених місцях. Це можуть бути полігони, заводи, обладнані будови.

Вдруге задіяти можна тверді, рідкі та газоподібні відходи. Продукти переробки застосовують як паливо, будівельний матеріал, для дорожнього покриття, як добрива.