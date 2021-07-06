Пожарная безопасность. Получение сертификата пожарной безопасности

Что такое работы по огнезащите?

Огнезащита – это специальный материал, который защищает конструкцию от горения или увеличивает время до возгорания. Каким образом он наносится, зависит от определенного вида обрабатываемой поверхности.

Защитный материал может выступать в виде жидкости или порошковой массы. Все работы по огнезащите могут проводиться при наличии разрешающего документа. Сегодня важно получать добровольный сертификат пожарной безопасности.

Безопасность

Работы по огнезащите требуют строгого соблюдения правил техники безопасности:

Лица, не имеющие квалификации, не допускаются к проведению огнезащиты; Каждый сотрудник должен быть одетым в защитную одежду, маски, защитные очки. Тело обязательно должно быть закрытым; Замешивая раствор необходимо соблюдать все правила; Остатки материалов подлежат немедленной утилизации.

Этапы проведения огнезащиты

Чтобы работа по огнезащите была качественной, необходимо придерживаться последовательности. Все происходит в три этапа:

пропитка огнезащитным составом;

внешнее покрытие;

полное покрытие.

Для определенного вида обработки применяются разные материалы, отдельный план, документы. Любое действие в обязательном порядке должно согласовываться с представителями пожарной безопасности.

Как вы уже поняли, работы по огнезащите достаточно, не легкий процесс, имеющий свои особенности и сложности. Поэтому необходимо доверять подобное квалифицированным специалистам.

В последнее время во многих регионах России сезон лета становится по-настоящему пожароопасным для людей. Резкое изменение климата и аномальная жара очень часто являются причинами возгорания загородных домов. Строительство коттеджа это очень серьёзная задача, в которой мелочам нет места. Говоря о правилах пожарной безопасности, то надо учитывать, чтобы постройка находилась на расстоянии не меньше 12 м от соседних сооружений и не меньше 9 м от гаража. Для габаритных построек требуется минимум 2-3 огнетушителя, бочек с песком и водой во дворе. Обязательно должно быть два выхода как минимум для экстренной эвакуации.

Как выбрать отделочные и строительные материалы, которые отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Выбирая стройматериалы, необходимо иметь в виду, что они все делятся на горючие и негорючие, в зависимости от показателей, таких как температура воспламенения и тления, скорость горения, склонность к возгоранию, способность к дымообразованию и выделению токсичных веществ. К негорючим относят неорганические материалы: гранит, камень, бетон, кафель, кирпич, керамическая плитка, каменная вата, цемент и др. К горючим: пластик, полистирол, пенопласт, полиуретан, дерево, в частности хвойные.