Не устаю их готовить: только мука и кипяток. Лучше, чем чебуреки или пицца

Иногда хочется испечь нечто необычное. Однако, попадаются в основном рецепты различных чебуреков, пиццы на сковороде и постных лепешек. Некоторые рецепты требуют слишком большого количества ингредиентов или сложной методики готовки.

Тогда стоит обратить внимание на рецепт приготовления лепешек с мясной начинкой. Это блюдо получило популярность в странах

Средней Азии. Выпечка слегка похожа на чебуреки и мясные пироги. При этом готовится просто, на постном тесте.

Ингредиенты для мясных лепешек:

мука — 500 г;

кипяток — 300 г;

растительное масло — 30 мл;

соль — 1 ч. л.;

фарш — 300 г;

лук репчатый — шт.;

перец сладкий — шт.;

помидор — шт.;

зеленый лук — пучок;

чеснок — зубчик.

Приготовление мясных лепешек:

В миску с мукой высыпаем соль, вливаем крутой кипяток и растительное масло. Перемешиваем муку с кипятком лопаткой. Когда тесто остынет, начинаем вымешивать его руками.

Месим тесто в течение 5-7 минут, а затем оставляем в целлофановом пакете на 5-10 минут. Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, обжариваем в сковороде с растительным маслом до мягкости.

К луку выкладываем фарш, обжариваем. В это время убираем у перца плодоножку и внутренности, нарезаем небольшими кусочками.

В обжаренный фарш выкладываем сладкий перец, солим и перчим по вкусу. Шинкуем зеленый лук, выкладываем к фаршу вместе с пропущенным через пресс зубчиком чеснока.

Нарезаем маленьким кубиком помидоры, выкладываем к начинке, перемешиваем. Тушим фарш с овощами в течение 5 минут.

Посыпаем стол мукой, делим на нем тесто на 8 кусочков. Формируем из кусочков небольшие шарики.

Начинку кладем на тарелку, ожидаем остывания. Шарики теста раскатываем в тонкие лепешки одинакового диаметра.

Выкладываем на 4 пласта начинку, по 3 столовых ложки на лепешку.

Накрываем начинку оставшимися лепешками, запечатываем фарш внутри.

В сковороде в растительном масле обжариваем лепешку до золотистой корочки с обеих сторон на умеренном огне. Можно поливать маслом верхушку лепешки, пока обжаривается низ.

В итоге получаются сочные лепешки с мясной начинкой внутри.

Это большие нестандартные чебуреки, которые существенно отличаются от классических размером.