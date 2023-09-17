Не устаю их готовить: только мука и кипяток. Лучше, чем чебуреки или пицца

Иногда хочется испечь нечто необычное. Однако, попадаются в основном рецепты различных чебуреков, пиццы на сковороде и постных лепешек. Некоторые рецепты требуют слишком большого количества ингредиентов или сложной методики готовки.
Тогда стоит обратить внимание на рецепт приготовления лепешек с мясной начинкой. Это блюдо получило популярность в странах
Средней Азии. Выпечка слегка похожа на чебуреки и мясные пироги. При этом готовится просто, на постном тесте.
Ингредиенты для мясных лепешек:
- мука — 500 г;
- кипяток — 300 г;
- растительное масло — 30 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- фарш — 300 г;
- лук репчатый — шт.;
- перец сладкий — шт.;
- помидор — шт.;
- зеленый лук — пучок;
- чеснок — зубчик.
Приготовление мясных лепешек:
В миску с мукой высыпаем соль, вливаем крутой кипяток и растительное масло. Перемешиваем муку с кипятком лопаткой. Когда тесто остынет, начинаем вымешивать его руками.
Месим тесто в течение 5-7 минут, а затем оставляем в целлофановом пакете на 5-10 минут. Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, обжариваем в сковороде с растительным маслом до мягкости.
К луку выкладываем фарш, обжариваем. В это время убираем у перца плодоножку и внутренности, нарезаем небольшими кусочками.
В обжаренный фарш выкладываем сладкий перец, солим и перчим по вкусу. Шинкуем зеленый лук, выкладываем к фаршу вместе с пропущенным через пресс зубчиком чеснока.
Нарезаем маленьким кубиком помидоры, выкладываем к начинке, перемешиваем. Тушим фарш с овощами в течение 5 минут.
Посыпаем стол мукой, делим на нем тесто на 8 кусочков. Формируем из кусочков небольшие шарики.
Начинку кладем на тарелку, ожидаем остывания. Шарики теста раскатываем в тонкие лепешки одинакового диаметра.
Выкладываем на 4 пласта начинку, по 3 столовых ложки на лепешку.
Накрываем начинку оставшимися лепешками, запечатываем фарш внутри.
В сковороде в растительном масле обжариваем лепешку до золотистой корочки с обеих сторон на умеренном огне. Можно поливать маслом верхушку лепешки, пока обжаривается низ.
В итоге получаются сочные лепешки с мясной начинкой внутри.
Это большие нестандартные чебуреки, которые существенно отличаются от классических размером.