Правила ведения бизнеса в интернете

Начиная вести свой бизнес в сети интернет вы должны как можно точнее придерживаться основных правил.

1.Прежде всего вы должны точно знать ответ на вопрос: для чего мне нужен сайт? Если вы не понимаете в полной мере, зачем вам сайт и как в точности вы можете использовать его возможности-то считайте, что вы просто выбросили деньги на ветер.

2.Если у вас достаточно серьёзный проект, то не стоит экономить на разработке проекта. Не доверяйте это дело дилетантам. Потому что какой бы ни была гениальной первоначальная идея и качественно сформулировано техническое задание, не качественная проработка проекта может привести к его полной гибели. Проект состоит из множества небольших частей и если хотя бы одна часть не качественная, то использование всего проекта уже ставится под сомнение. А соответственно клиенты могут быть не довольны и вы можете потерять тех немногочисленных которые успели к вам попасть. Плюс негативные отзывы потерянных клиентов, просто поставят крест на вашем проекте. Лучше обратитесь к специалистам.

3.Ваш сайт должен быть ориентирован на целевую аудиторию, то есть на конечного пользователя. Вы должны уважать клиента и быть готовыми к самым взыскательным требованиям. Ведь ваша задача не только привлечь, но и удержать пользователя. Поэтому ваш сайт должен быть максимально прост и понятен в обращении. А для этого у сайта должна быть чёткая, логическая структура. Интуитивно понятная и простая система навигации. Вы не поверите сколько сайтов из-за одной только запутанной навигации, теряют до 80% клиентов. Вы должны тщательно анализировать пожелания клиентов и соответственно им вносить коррективы.

4.Вы должны учитывать, что годовой бюджет для поддержки уже готового вашего сайта, должен быть приблизительно равным затратам на его создание. Так как пользователи очень капризны, то для того чтобы их сохранить, вы должны их постоянно чем то привлекать. Это может быть даже просто изменение дизайна. Специалисты советуют менять дизайн каждый год.

5.Вам нужна хорошо продуманная реклама. Естественно, через какой-то промежуток времени она должна меняться и желательно полностью, кардинально. Это значит новые лозунги, новые яркие цвета и другое. Вы должны быть заметными!

Более того, просто рекламировать себя постоянно недостаточно. Ещё нужно регулярно напоминать широкой общественности о успехах вашего проекта. Так сказать подогревать интерес к вам, а соответственно получать новых пользователей.

Бизнес в интернете включает в себя очень много пунктов, вот лишь некоторые из них:

Формирование и обработка заказов, продажа и доставка товара, платежи, заключение договоров и контрактов, электронные закупки, поиск кадров, поддержка клиентов, партнёрские отношения, производство программного обеспечения и цифровых товаров.

Всё выше описанное вы можете к примеру вывести в таблицу и распечатать. Для того, что бы повесить где-нибудь на видном месте и не забывать.