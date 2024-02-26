Держит форму без желатина: рецепт того самого тирамису, проверенный годами

Тирамису – традиционный итальянский рецепт. Его очень просто готовить, если знать все тонкости. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте нет желатина. Так годами готовили итальянские хозяйки. Стоит попробовать Яблочный пирог «Невидимка»: его сметут со стола мгновенно Самый вкусный Тирамису Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 5 желтков;

– 500 граммов маскарпоне;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 3 белка;

– 1 грамм соли;

– 100 граммов сахара;

– 400 миллилитров крепкого кофе;

– 2 столовые ложки коньяка или вина Марсала;

– 24 печенья савоярди;

– какао-порошок по вкусу. Приготовление: Заварите кофе и отставьте его в сторону. Савоярди выложите на дно формы. Яйца помойте, разделите белки и желтки. К белкам добавьте щепотку соли, взбейте миксером до появления легкой пены. Всыпьте 100 граммов сахара, продолжая взбивать до плотной меренги и устойчивых пиков. Желтки взбейте в другой миске, пока они не посветлеют. Выложите 500 граммов маскарпоне и снова взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, соедините белковую меренгу с желтками и маскарпоне. Часть крема переложите в кондитерский мешок. В остывший кофе добавьте коньяк и перемешайте. Окуните савоярди сахарной стороной в кофе с коньяком, выложите слой в форму. Сверху смажьте печенье кремом и разровняйте. Снова выложите слой смоченного в кофе савоярди, порцию крема и разровняйте. В конце сделайте с помощью кондитерского мешка кремовые пики. Поставьте в холодильник для пропитки. Перед подачей посыпьте десерт какао. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями.