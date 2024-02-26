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Держит форму без желатина: рецепт того самого тирамису, проверенный годами

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Держит форму без желатина: рецепт того самого тирамису, проверенный годами

Тирамису – традиционный итальянский рецепт. Его очень просто готовить, если знать все тонкости.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте нет желатина. Так годами готовили итальянские хозяйки.

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Самый вкусный Тирамису

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 5 желтков;
– 500 граммов маскарпоне;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 3 белка;
– 1 грамм соли;
– 100 граммов сахара;
– 400 миллилитров крепкого кофе;
– 2 столовые ложки коньяка или вина Марсала;
– 24 печенья савоярди;
– какао-порошок по вкусу.

Приготовление:

  1. Заварите кофе и отставьте его в сторону. Савоярди выложите на дно формы.
  2. Яйца помойте, разделите белки и желтки.
  3. К белкам добавьте щепотку соли, взбейте миксером до появления легкой пены. Всыпьте 100 граммов сахара, продолжая взбивать до плотной меренги и устойчивых пиков.
  4. Желтки взбейте в другой миске, пока они не посветлеют. Выложите 500 граммов маскарпоне и снова взбейте миксером. Добавьте ванильный экстракт, соедините белковую меренгу с желтками и маскарпоне.
  5. Часть крема переложите в кондитерский мешок. В остывший кофе добавьте коньяк и перемешайте. Окуните савоярди сахарной стороной в кофе с коньяком, выложите слой в форму.
  6. Сверху смажьте печенье кремом и разровняйте. Снова выложите слой смоченного в кофе савоярди, порцию крема и разровняйте. В конце сделайте с помощью кондитерского мешка кремовые пики.
  7. Поставьте в холодильник для пропитки. Перед подачей посыпьте десерт какао.

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