Предназначение дымоходов

Сегодня очень сложно переоценить важность правильного монтажа дымохода в доме отоплением. Дело в том, что именно от нее и будет зависеть работа всей системы отопления и безопасность людей.

В том случае, если конструкция дымохода была плохо продумана, то возникает большой риск образования задымлений и даже пожаров, что может повлечь гибель людей.

Теплоизолированный дымоход-сэндвич — это один из самых оптимальных решений. Такие конструкции отлично защищены от колебаний температуры, что обеспечивает исключение возникновения конденсата. В данных конструкциях почти не откладывается сажа, а потому и не требуется специальный уход. По ссылке можете заказать качественный дымоход.

Важность соблюдения правил при монтаже дымохода

Когда выполняется установка дымохода, то в обязательном порядке требуется руководствоваться определенными правилами трубо-печных работ.

Установка дымохода производится от отопительного агрегата вертикально вверх. Каждую последующую трубу вводят внутрь предыдущей для исключения попадания конденсата на утеплитель, который выполнен из минеральной ваты. Обязательно все стыки дымохода должны быть скреплены хомутами, расстояние от которых равно приблизительно 2 метра.

Что касается дымовых каналов, то они не должны примыкать к другим коммуникациям, таким как электропроводка и газопровод. Чистить дымоход рекомендовано не меньше 2-х раз в год — это начало и окончание отопительного сезона. Здесь также нужно понимать, что как и установка, так и обслуживание дымоходов должно выполняться профессионалами.

Дымоходы для твердотопливных котлов. Чистка

Как прочистить дымоход: своими силами или профессионально?

Существует три методики очистки дымоходов: химический, с помощью подручных средств и вакуумный. Каждый из них имеет свои преимущества.

1) Подручными средствами. Некоторые люди предпочитают чистить дымоход самостоятельно. Это небезопасно, ведь лазанье по крышам – это работа для профессионалов, которые хорошо знают технику безопасности. Обратитесь в «Сантехники» – и чистка дымоходов в Киеве пройдет уже на следующий день после оформления заявки. Мастер выедет на место, проверит дымоход на наличие гнезд, а затем очистит все секции в строгой последовательности – труба, поддувало и топка.

2) Самостоятельно с помощью химических веществ: «Комничек», «Противогарь» и др. В процессе сгорания дров выделяются эфирные масла, которые связывают сажу, а это в свою очередь приводит к образованию плотной накипи на стенках дымоотвода. Этот налет можно удалить с помощью химических средств. Метод имеет существенный недостаток: химические вещества источают неприятный запах, а применять их нужно регулярно.

3) Вакуумный. Мастер может быстро и очень эффективно очистить ваш дымоход при помощи специального вакуумного устройства. Чаще всего вакуумную очистку заказывают владельцы печек, ведь в случае наличия специального оборудования печку не придется разбирать и собирать заново!

Почему это важно?

Чистка дымохода – это «сверхсрочная» задача. Ее нельзя откладывать «на потом». Если из вашего дымоотвода выходит черный дым, тяга снизилась, а пламя стало более ярким, то немедленно вызовите мастера по очистке. Он порекомендует, какие средства и расходные материалы нужно купить, или же привезет все необходимое оборудование с собой. Вы узнаете цену заранее, поэтому сможете сразу же внести расходы в семейный бюджет.