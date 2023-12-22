Портал про города-курорты | Perekop

Рыба на Сочельник: как вкусно приготовить замороженного хека или минтая

На чтение: 1 минута
Рыба на Сочельник: как вкусно приготовить замороженного хека или минтая

Рыба в духовке – отличный вариант для всех любителей скорых блюд. Такой вариант приготовления прост, а результат – хрустящий и ароматный.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рыба – это обязательное блюдо на Сочельник, которое точно должно быть на столе. Хек или минтай – аппетитно, недорого и быстро.

Интересно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Рецепт запеченной рыбы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты :
– 400 грамм филе хека или минтая;
– 100 грамм лука;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– специи: соль, перец, лимонный сок.

Приготовление:

  1. Рыбу разморозьте, посыпьте солью, перцем, сбрызните лимонным соком, выложите на алюминиевую фольгу и накройте ломтиками лука.
  2. Заверните в фольгу, поставьте в духовку.
  3. Выпекайте 20 – 30 минут при 180 градусах.
  4. Подавайте с лимоном, измельченной петрушкой или укропом.

Как приготовить вареники на Сочельник: вариант с грибами.

Что будем искать? Например,Человек