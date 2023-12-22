ГлавнаяРецептыРыба на Сочельник: как вкусно приготовить замороженного хека или минтая Рыба на Сочельник: как вкусно приготовить замороженного хека или минтая На чтение: 1 минута Рыба в духовке – отличный вариант для всех любителей скорых блюд. Такой вариант приготовления прост, а результат – хрустящий и ароматный. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рыба – это обязательное блюдо на Сочельник, которое точно должно быть на столе. Хек или минтай – аппетитно, недорого и быстро. Интересно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Рецепт запеченной рыбы Время: 45 минут Порций: 2 Ингредиенты : – 400 грамм филе хека или минтая; – 100 грамм лука; – 1 столовая ложка лимонного сока; – специи: соль, перец, лимонный сок. Приготовление: Рыбу разморозьте, посыпьте солью, перцем, сбрызните лимонным соком, выложите на алюминиевую фольгу и накройте ломтиками лука. Заверните в фольгу, поставьте в духовку. Выпекайте 20 – 30 минут при 180 градусах. Подавайте с лимоном, измельченной петрушкой или укропом. Как приготовить вареники на Сочельник: вариант с грибами. Поделитесь с друзьями