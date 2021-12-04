Преимущества душевой кабины

Плюсы для людей в возрасте

Главной сложностью при принятии ванн пожилыми людьми считается то, что они не всегда могут сами в неё забраться. Ведь не каждый способен закинуть ногу на высоту 60 см.

В душевой же все просто, можно подобрать вариант с невысоким поддоном, или вообще без него. В данном случае люди в возрасте смогут мыться своими силами.

Комфорт

Кабины для душа могут быть оборудованы дополнительными опциями, которые могут намного увеличить удобство принятия водных процедур и их многообразие.

В современных системах можно подобрать разные режимы для душа, включить встроенное радио, телевизор. А многие модели оборудованы даже парогенератором, что дает возможность добиться эффекта сауны у себя в квартире.

Безопасность

Наверное вы неоднократно поскальзывались в собственной ванне. Связывают это с тем, что стенки её покатые и скользкие. Кабины для душа, даже с большими поддонами, имеют более вертикальные стенки, а еще обладают противоскользящим покрытием. Собственно благодаря этому в кабинке вы подскользнетесь с намного меньшей вероятностью.

Подобное хорошее качество очень важно для тех, у кого в семье маленькие детки.