Преимущества финской сауны в Сочи

Сауна является ключевой частью финской культуры. Это место, где семья, друзья и даже порой группа незнакомцев собираются вместе. Это всегда было место физического и духовного очищения, место, где можно оставить стресс и застенчивость у двери и расслабиться в настоящий момент здесь, в этой сауне. Узнать больше информации вы можете дальше.

В сауне бывает так, что есть мужская, женская и смешанная сауна.

В некоторых саунах есть от одного до трех бассейнов; бассейн с теплой водой при температуре 27 ° C (80,5 ° F) в течение всего года, детский бассейн, открытый в летние месяцы, и бассейн с морской водой, температура которого соответствует температуре моря. Купить бассейн для сауны можно, перейдя по ссылке на сайт компании, которая проектирует и строит сауны под ключ в вашем доме.

Вода в бассейне берется в зависимости от того, какое подключено водоснабжение, затем фильтруется для удаления загрязнений.

Чтобы сделать присутствие в сауне и плавание максимально расслабляющими, то есть максимально приятной процедурой для всех, необходимо следовать нескольким рекомендациям.

Пожалуйста, примите душ и намочите волосы перед входом в бассейн. Пожалуйста, наденьте шапочку для плавания или закрепите свои волосы заколкой или резинкой в хвост. Примите душ перед входом в сауну. Финский способ наслаждаться сауной — раздетый, но также можно носить свое полотенце или простыню, если вам удобнее. В саунах разного пола каждый обычно будет что-то носить. В финской бане льют воду на камни сауны, чтобы добавить пара и более интенсивное тепло. Это называется «лойлы». Вежливо просить других, прежде чем бросать лойлы. Можно попросить кого-нибудь полить меньше воды, если пар слишком интенсивный. Часто начинается оживленная дискуссия о правильной температуре сауны. Есть разные уровни, чтобы вы могли выбрать уровень тепла, который вам нравится. Оставайтесь в сауне столько, сколько вам удобно. Некоторые приходят и сразу распариваются, и обливаются потом, некоторые предпочитают часто заходить и выходить, чтобы найти более подходящее состояние. Вы можете охладиться снаружи, искупаться, а затем снова войти, если хотите.

Сауны — одно из немногих мест, где вы найдете финнов, которые активно общаются с незнакомцами, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, если вы не уверены в чем-то. Большинство людей рады рассказать новичкам об одной из самых любимых финских традиций, но также помнят, что для некоторых это может стать местом тихого размышления.

Завершите процедуру душем, найдите время, чтобы расслабиться, остыть и насладиться ощущением после сауны. Не забывайте пить воду, чтобы заменить влагу, которую вы потеете, или загляните в наше кафе, чтобы расслабиться после бани.