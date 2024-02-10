В воскресенье вечером замешиваю огромную миску теста и пеку блины. На протяжении недели заворачиваю в них самые разнообразные начинки: фарш, томленые яблоки и творог с добавками. Последний мой эксперимент привел к неожиданному успеху. Блинчики с сыром и луком настолько понравились моим домочадцам, что готовлю их уже второй день подряд.

Каким бы рецептом блинов вы ни пользовались, классическим или оригинальным, согласитесь, успех такого блюда, как блинчики, в основном зависит от удачной начинки. Именно о такой сегодня и пойдет речь. Чтобы сделать ее еще нежнее и воздушнее, к творогу я добавляю еще один вид сыра.

Как приготовить блинчики с сыром и луком

Для приготовления такой начинки для блинов подойдет как домашний, так и магазинный творог. Желательно, чтобы он не был слишком жирным. А сыр я беру самый дешевый, без вкусовых добавок. Из зелени я использую только зеленый лук, но вам им необязательно ограничиваться. Петрушка с укропом тоже будут к месту.

Ингредиенты

Блины10 шт. Творог200 г Твердый сыр100 г Копченая паприка0,5 ч. л. Зеленый лук50 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Твердый сыр натрите на мелкой терке, пересыпьте в глубокую миску. К нему пересыпьте творог. Туда же отправьте мелко нашинкованный зеленый лук и другую зелень, если такая имеется. Чем мельче вы ее нарежете, тем лучше. Посолите и поперчите начинку. Если вам нравится копченая паприка, тоже можете ее добавить. Это по желанию. Перемешайте всё. Блины разрежьте пополам. На каждую половинку выложите немного начинки и заверните, как на фото. Далее начиненные блины нужно обжарить на небольшом количестве растительного масла по 1 минуте на каждую сторону. Подавать их можно как горячими, так и полностью остывшими.

Поскольку очень часто такие блинчики я подаю на завтрак, в начинку не добавляю чеснок. Ведь если от запаха зеленого лука еще можно избавиться с помощью мятной жевачки, то аромат чеснока перебить очень трудно. Блюдо удобно брать с собой на работу на перекус. Оно без проблем разогревается в микроволновке. Понравился рецепт? Тогда сохраните его на будущее!