В условиях низких температур из-за эффекта усадки соответствующий зазор между частями двигателя станет больше, что приведет к плохой компрессии, неполному испарению топлива, повышенной вязкости смазочного масла. Мы смотрим в этой статье все нюансы.

Напряжение аккумулятора соответственно снизится.

Холодный запуск автомобиля вызовет трудности в запуске автомобиля, а длительный холодный запуск приведет к повреждению деталей двигателя.

Наиболее важной проблемой является недостаточная смазка. Если детали двигателя плохо смазаны, поверхность движущихся частей будет в состоянии сухого трения. Износ значительно увеличится.

Если он будет работать в течение длительного времени, это значительно сократит срок службы двигателя и даже повредит детали двигателя — это приведет к задирам цилиндров двигателя, а затем также повлияет на увеличение токсичности выбросов.

Когда температура понижается, масло загустевает и ухудшается процесс смазки, что негативно сказывается на узлах двигателя.

Преимущества предпускового подогревателя двигателя

В холодную зиму правильным способом является использование подогревателя двигателя для предварительного прогрева двигателя до 30-40 градусов перед запуском. Продажа и установка подогревателей, помощь в выборе подходящей модели поможет вам определиться и сделать нужную и полезную покупку для вашего автомобиля!

В результате:

Сопряжение между частями двигателя восстанавливается до первоначального зазора; топливо может быть полностью распылено и сожжено в цилиндре, так что двигатель достигает выходной мощности и может быть быстро запущен, что значительно снижает выбросы загрязняющих веществ. Масло разжижается. Он может быстро достигать в различных узлах смазки через масляный насос. При небольшом сопротивлении требуется только небольшой заряд батареи, и двигатель можно запустить нормально и быстро. Таким образом, это может значительно продлить срок службы стартеров автомобиля.

После прогрева двигателя подогревателем от «Альтаир» вся система охлаждения начнет постепенно нагреваться. Когда водители садятся в машину, они могут наслаждаться теплым салоном салона. Таким образом, люди не должны носить тяжелую одежду, чтобы ездить в холодную зиму. Мы все знаем, что ношение тяжелой одежды замедлит реакцию водителей. Это может быть очень опасно.

В заключение, предпусковой подогреватель двигателя от «Альтаир» позволяет пользователям легче запускать автомобили, чтобы защитить детали двигателя и наслаждаться теплой внутренней отделкой салона в холодную зиму, а также сэкономить много транспортных средств и выбросы загрязняющих веществ.