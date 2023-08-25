Пиво на МКС? Космонавты рассказали, что им разрешают пить в невесомости

На пресс-конференции, посвященной сентябрьскому старту корабля «Союз МС-24», космонавта Олега Кононенко спросили про напитки на МКС. Отдельно коснулись пива — беседу передает «РИА Новости».

Космонавты лишены доступа к привычным продуктам, но питаются полноценно и вполне разнообразно. Основу их рациона составляет еда в тюбиках — мясные блюда, супы, сладости, свежие фрукты. Но что насчет напитков? В разговоре с командиром отряда Олегом Кононенко выяснилось, что на борт МКС нельзя брать никакие виды алкоголя. Запрет коснулся и газировки, поэтому о безалкогольном пиве в невесомости космонавтам тоже придется забыть. По правилам, как сообщил Кононенко, разрешены только молоко, чай и разные виды соков. В марте 2022 года ученые из Самары приступили к разработке кулинарного робота для космонавтов. Устройство, работающее по принципу пищевого 3D-принтера, будет «печатать» для сотрудников МКС полезные блюда, а также их любимые сладости — например, блины и оладьи.