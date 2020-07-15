Презентация вашего бизнеса. Торговое оборудование для магазина: манекены и вешалки

Сегодня посетитель выставок, или презентаций хочет видеть экспонаты наиболее подробно. Так продавец показывает наиболее редкую продукцию покупателю. Так же важно организаторы выставки показать экспонаты «лицом», даже если продажа не входит в планы. При этом важно, чтобы и само оборудование соответствовало определённым критериям качества, хотя оно и служит лишь «обложкой» или «футляром». Эстетичный внешний вид оборудования упрощает демонстрацию товара.

Выставочное оборудование, также, как и оборудование предназначенное для торговли делится на два типа: настенного крепления и напольного монтажа. Напольный вариант оборудования можно встретить чаще, поскольку этот вариант более мобилен и гораздо проще в монтаже. Торговое оборудование при делении по типам бывает либо пристенным, либо универсальным. В зависимости от типа выставки выбирается тот, или иной вид оборудования для размещения экспонатов. Сама презентация создание будет сделана лучшим образом.

По видам, оборудование также бывает разным. Можно заказать выставочный стенд, или шкаф – витрину, или выставочный прилавок. Оборудование может быть в виде стеллажей консольных, или стеллажей демонстрационных. Такие конструкции используют как для товаров промышленного типа, так для различных продуктов. Довольно часто в подобных конструкциях применяют дополнительные элементы в виде крючков, либо кронштейнов. Используются, также, разнообразные держатели и подставки, которые можно гармонично вписать в оформление зала.

К отдельной группе оборудования относят манекены. Подобное выставочное и торговое оборудование применяют, в основном, для выставки одежды, либо применяют в качестве детали оформления торгово – выставочного зала. Для обеспечения большего эстетизма многие из видов торгового оборудования оснащают таким важным элементом, как подсветка. Подсветка удобна как организатору – для привлечения внимания, так и публике, чтобы лучше рассмотреть детали представленных экспонатов, определить цветовую гамму.