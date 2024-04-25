Полный Ряд Зубов за Один Раз: Плюсы и Минусы All-On-4 Имплантации

All On 4 имплантация зубов — это инновационная методика в стоматологии, позволяющая восстановить полный ряд зубов всего за одну процедуру. Она основана на установке четырех имплантатов в челюсть, на которых затем крепятся зубные протезы. Этот подход дает возможность пациентам с полной или почти полной потерей зубов вернуть себе здоровую и красивую улыбку.

Плюсы All-On-4 имплантации

1. Быстрое восстановление

Одним из основных преимуществ All-On-4 является возможность восстановления полного ряда зубов всего за один прием. Это значительно сокращает время лечения и позволяет пациентам быстрее наслаждаться своей новой улыбкой.

2. Меньшее количество имплантатов

По сравнению с традиционными методами имплантации, All-On-4 требует установки всего четырех имплантатов на каждую челюсть. Это делает процедуру менее инвазивной и более доступной для пациентов с ослабленной костной тканью.

3. Удобство и комфорт

После процедуры All-On-4 пациенты чувствуют себя гораздо комфортнее, чем с традиционными съемными протезами. Новые зубы крепятся прочно и надежно, не требуют снятия на ночь и обеспечивают комфорт при жевании и разговоре.

Минусы All-On-4 имплантации

1. Высокая стоимость

Хотя All-On-4 может быть более доступным с точки зрения лечения всего за один прием, стоимость самой процедуры остается довольно высокой. Это может быть преградой для некоторых пациентов, особенно если у них нет страховки или других финансовых возможностей.

2. Необходимость хорошей костной ткани

Успех All-On-4 имплантации зависит от качества костной ткани пациента. Если кость недостаточно плотная или слишком истонченная, может потребоваться предварительное укрепление кости или дополнительные хирургические вмешательства.

3. Риск осложнений

Как и у любой хирургической процедуры, есть риск возникновения осложнений после All-On-4 имплантации, таких как инфекции, отторжение имплантатов или повреждение нервов. Эти риски должны быть внимательно обсуждены с вашим стоматологом перед проведением процедуры.

Заключение

All-On-4 имплантация представляет собой инновационный подход к восстановлению полного ряда зубов, обладающий как плюсами, так и минусами. Перед принятием решения о проведении этой процедуры важно обсудить все ее аспекты с квалифицированным стоматологом и принять во внимание свои личные потребности и финансовые возможности.