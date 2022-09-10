Причини купити новий iPhone 14 Pro Max

Перед анонсом iPhone 12 mini багато користувачів жадібно потирали руки в його очікуванні і говорили, що придбають його відразу після виходу. Однак реальність виявилася трохи іншою. Маленький Айфон був справді гарний: висока продуктивність, хороші камери, якісний екран. Але були в нього й деякі мінуси, які відразу переважили всі плюси. І головний із них — дуже низький час роботи від акумулятора. Подібний пристрій, по суті, можна було використовувати тільки як дуже дорогу дзвонилку. Адже маленькі екран і акумулятор не схильні до комфортного споживання контенту.

У результаті продажі маленьких Айфонів провалилися, і Apple вирішила повністю вбити компактні смартфони, залишивши тільки поточну версію iPhone SE, на яку незабаром теж чекає великий екран. На нашому сайті навіть виходив матеріал, де Іван Герасимов міркував, чому Apple правильно зробила, що так зробила з iPhone mini. Нова модель iPhone 14 Plus явно стане хітом. Виділили три основні причини, чому ви захочете купити великий звичайний iPhone. Замовити новий iPhone 14 Pro Max ви можете в українському інтернет-магазині https://www.istore.ua/.

iPhone 14 Max — розмір екрану

Коли під час презентації Apple зі сцени йшлося про те, що смартфон повинен мати таку діагональ екрану, щоб комфортно лежати у руці, фанати компанії підтримували це твердження. Але в момент представлення справді великих версій iPhone XS Max і подальшому їхньому розвитку у варіантах Pro Max ергономіка відійшла на другий план. Найцікавіше, що покупці підтримали цей почин компанії з Купертіно і із задоволенням купували Айфони з великими екранами.

Як показав час, подібні пристрої справді зручні. Можна з комфортом спілкуватися у месенджерах та соціальних мережах. При цьому деякі користувачі працюють прямо зі смартфона, і для них діагональ екрана стає справді важливою.

Але великий екран на сьогоднішній день є прерогативою Pro-версії. Не всім потрібні можливості iPhone Pro. Багато хто віддасть перевагу стандартному Айфону, але з великим екраном. Цього року бажання покупців здійсниться. iPhone 14 Max буде абсолютно таким самим, як iPhone 14, але при цьому матиме дисплей 6,7 дюйма. Більшості користувачів потрібно саме такий пристрій без зайвих наворотів.

Час роботи iPhone

Але комфортна робота з пристроєм – це не все, що дає збільшена діагональ екрану. Через те, що корпус побільшає в порівнянні зі звичайною версією, то і акумулятор в новий Айфон буде встановлюватися збільшеною ємності. Якщо додати до цього стандартну частоту оновлення екрану 60 Гц і торішній процесор від iPhone 13 Pro Max, який відрізнявся на краще своєю автономністю, то можна сміливо сказати, що iPhone 14 Plus буде показувати відмінний час роботи від одного заряду.

Для багатьох користувачів подібне оновлення буде схоже на те, що випробували покупці при переході з iPhone 5 на iPhone 6 Plus. Свого часу я пройшов цим шляхом. П'ятірку на той час доводилося заряджати кілька разів на день, а iPhone 6 Plus спокійно жив за моїх сценаріїв використання до вечора другого дня після зарядки. При цьому я спеціально не заощаджував його батарею, а використовував так, як мені було потрібно. Швидше за все, iPhone 14 Plus отримає батарею, аналогічну iPhone 14 Pro Max ємністю 4325 мАг. Подібного акумулятора за очі вистачить для комфортного часу роботи. Тим більше, що iOS дуже агресивно гасить фонові процеси.

Всі ці 2 фактори зроблять iPhone 14 Plus хітом у новій лінійці iPhone 14. Припускаю, що саме ця версія перетягне на себе більшу частину продажів. Однак не можна скидати з рахунків і Pro-версії iPhone 14. Саме вони отримають справді великі зміни, порівняно зі стандартними моделями. У будь-якому випадку останнім часом ціна починає відігравати ключову роль при купівлі нових пристроїв на тлі кризи, що наростає. Швидше за все, саме цей момент і стане визначальним у тому, як розподіляться продажі між чотирма моделями iPhone 14.