Причины популярности диджея Tiesto

Если бы не Тиесто, диджеи могли бы до сих пор крутить музыку из маленького уголка в стене позади клуба.

Tijs Michiel Verwest, более известный как Tiësto, считается одним из основателей движения EDM. Родившийся в Нидерландах, Тиесто очень заинтересовался музыкой в ​​раннем возрасте 12 лет, а к 14 годам профессионально диджеил на школьных вечеринках. К 16 годам он стал постоянным ди-джеем в нескольких клубах Нидерландов и играл в основном Новый бит и эйсид-хаус. Он начал выпускать свою собственную музыку в 1994 году под несколькими разными псевдонимами. Он был известен как «Da Joker» и «DJ Limited» и это лишь некоторые из них, но «Tiesto» останется с ним на всю жизнь. Послушать песни диджея Тиесто вы можете на сайте https://globaldjmix.com/tiesto.

После выпуска записей на лейбле в течение нескольких лет Тиесто и его друг Арни Бинк решили в 1997 году основать собственный родительский лейбл под названием Black Hole Recordings. Через Black Hole он основал два крупных суб-лейбла и выпустил множество крупных релизов со многими соавторами, главным из которых было его сотрудничество с голландским ди-джеем Ферри Корстеном. Вместе они создали трансовый дуэт Gouryella. Транс был настолько важен в то время, что в итоге они выпустили 20 различных CD-версий 4 треков Gouryella на 9 разных лейблах. Тиесто стал постоянным ди-джеем в Gatecrasher в Шеффилде, который в то время был одним из самых популярных клубов Англии. Также в это время голландский ди-джей исполнил свой самый длинный сет на сегодняшний день: колоссальные 12 часов на одном из своих концертов в Амстердаме.

В конце 2000 года Тиесто решил уйти из дуэта Gouryella, чтобы сосредоточиться на сольной карьере. Благодаря своей серии «In Trance We Trust» он представил мейнстриму Ферри Корстена, а также другого ныне популярного ди-джея по имени Армин Ван Бюрен. Он начал выходить на международные рынки со своим ремиксом на песню Delerium «Silence», благодаря которому он четыре недели продержался в британском чарте Top Ten и занял третье место в танцевальном чарте Billboard. Его слава по-настоящему начала расти в конце 2000 года после того, как он стал ди-джеем на первой вечеринке ID&T Innercity в Амстердаме и после выпуска своего первого сольного альбома «In My Memory». На альбоме было 10 синглов и 5 мейджор-хитов.

Тиесто выиграл премию Lucky Strike Dance Award в категории «Лучший ди-джей транс / прогрессив» и в течение 18 дней гастролировал по США с Моби, Дэвидом Боуи и Бастой Раймс.

После тура он сделал ремикс на две песни Moby, которые также достигли высоких позиций в чартах.