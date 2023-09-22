Куриный суп «Затируха» на скорую руку

Предупреждаем сразу, играться над формовкой клецек и возиться с замешиванием теста вам не придется. Куриный суп «Затируха» готовится куда проще, но при этом он выходит не менее сытным и потрясающе вкусным.

Для его приготовления вам необходимо скатать руками пшеничную муку с яйцом, чтобы получить своеобразную крошку, которую и называют затирухой. Затем добавляйте ее в куриный бульон, и через 10 минут приступайте к дегустации горячего первого блюда.

Как правильно приготовить куриный суп «Затируха»

Фишка этого супа — добавление яйца практически в самом конце приготовления. Оно делает суп более сытным и аппетитным. Ведь правильно введенное в бульон сырое яйцо создает очень тонкую и красивую паутинку. Чтобы добиться такого результата, помните о маленькой хитрости. Взбивайте яйцо с небольшим количеством теплого бульона. Только затем вливайте полученную смесь в суп. Так яйцо не свернется, а в супе будет виден красивый узор.

Ингредиенты

Куриное бедро2 шт. Вода2 л Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Пшеничная мука150 г Яйцо2 шт. Картофель200 г Лук120 г Морковь130 г Петрушка по вкусу

Приготовление

Промываем куриные бёдра. Помещаем их в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Отправляем мясо на огонь. Солим его и варим до готовности.Очищаем картошку. Нарезаем ее крупным кубиком. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Очищаем морковь. Натираем ее на крупной терке.Готовим затируху. В глубокую емкость вбиваем 1 крупное яйцо. Добавляем 1 щеп. соли. Слегка взбиваем. Затем постепенно всыпаем пшеничную муку. Растираем всё пальцами. Перекладываем ингредиенты на стол. Продолжаем добавлять муку и перетирать с ней яйцо. Потом помещаем затируху в сито. Избавляемся от излишков пшеничной муки, просеивая их.Вынимаем куриные бедрышки. Разбираем их на волокна или разрезаем на небольшие кусочки, которые пока оставляем в стороне. Добавляем в бульон картошку. Накрываем кастрюлю крышкой. Провариваем всё в течение 5 минут.Делаем зажарку. На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжариваем лук. Через 2 минуты добавляем морковь. Обжариваем овощи еще немного. Затем всыпаем их в кастрюлю. Добавляем затируху. Солим и перчим суп по вкусу. Аккуратно всё перемешиваем. Варим суп на среднем нагреве в течение 3 минут. Тщательно промываем петрушку. Измельчаем ее и добавляем в суп.Взбиваем яйцо с небольшим количеством теплого бульона из кастрюли. Постепенно вводим полученную смесь в суп. Тщательно перемешиваем всё в течение 3–4 минут. Готово!

Затем разлейте ароматный суп по тарелкам, в каждую из которых выложите курицу и добавьте немного сметаны. Насладитесь бесподобным вкусом этого питательного блюда, благодаря которому ваш обед пройдет на ура.