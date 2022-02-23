Причины посетить Париж

Одри Хепберн, английская актриса, как-то выразилась: «Париж — всегда хорошая идея». Город на Сене уникален, и вы не найдете в мире места, которое напоминало бы Париж или хотя бы приближалось к нему. А почему именно вам стоит посетить французскую столицу?

Причин для этого очень много. Париж символом которого является Эйфелева вышка — это центр культуры, моды и высокой кухни. Красота этого места завораживает, там точно не возникнет вопросов — что посмотреть в Париже… Рекомендуем вам узнать многие факты о странах на портале aivix.com.

Франция и естественно Париж одно из самых посещаемых мест в мире. Здесь находятся неповторимые по красоте пейзажи — морское побережье, лазурный берег, альпийские горы, бескрайние луга, реки и озёра.

В Париже сосредоточено множество музеев, художественных галерей и много другого относящегося к произведениям искусства. Кроме этого здесь стоит посмотреть великолепные замки, неповторимую многовековую архитектуру и парковые ансамбли. Париж считается столицей любви и мировой столицей романтики. Более романтичного места в мире просто не найти. В Париже снято много фильмов о любви, многие влюблённые делают предложение именно в Париже, продолжая традицию замков на парижских мостах.

Романтика просто везде, куда бы вы ни посмотрели. Даже французский язык излучает любовь!

В старой части Парижа есть очень интересный уголок.

Поэтому, если для вас вершина романтики – это уютный ресторан, свечи и вид на Эйфелеву башню, поверьте, вам стоит посетить Париж.

О французской гастрономии можно было писать статьи, по объему не уступающие произведениям Бальзака. В Париже высокая французская кухня, а благодаря мультикультурализму города вы также можете попробовать блюда из других частей мира.

Прогуливаясь по городу в любое время дня и года, вы встретите типичные кафе, бистро и рестораны, в которых круглый год есть столики на открытом воздухе.

Вы можете посидеть с хорошим кофе, рюмкой чего-нибудь погорячее или отправиться на вкусный ужин практически в любое время.

Бокал красного вина с сыром и багетом. Да, это типично французская кухня, покорившая сердца миллионов людей во всем мире.

Однако французская кухня — это не только вино и сыр. Свежие местные ингредиенты играют жизненно важную роль в раскрытии подлинного вкуса французских блюд.

Французская еда обычно состоит из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта. Супы популярны в качестве закуски, а основное блюдо может варьироваться в зависимости от региона и выбора. На десерт обычно подают сыр и фрукты. Обязательно попробуйте парижский луковый суп, улитки, фуа-гра, трюфели и блюда из них, круассаны и всевозможную выпечку.