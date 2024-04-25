ГлавнаяРецептыВечная классика и идеальное сочетание: рецепт салата с курицей и ананасом Вечная классика и идеальное сочетание: рецепт салата с курицей и ананасом На чтение: 1 минута Гармония вкуса курочки и ананаса – это то, что никогда не надоедает. Нужно совсем немного времени и усилий, чтобы любимый салат оказался на столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат выглядит идеальным решением на все случаи жизни. У него так много преимуществ – вкус, легкость в приготовлении, эстетичность – что трудно, найти аргумент, чтобы отказать себе в возможности снова им насладиться. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Рецепт салата с курицей и ананасом Время: 35 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 2 куриных филе (500 грамм); – 1 банка консервированного ананаса; – 1 корень сельдерея; – 1 банка консервированной кукурузы; – 4 столовые ложки майонеза; – 50 граммов тертого сыра; – 1 столовая ложка рапсового масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Мясо моем, обсушиваем, нарезаем небольшими кубиками и обжариваем. Ананас нарезаем кубиками, а сельдерей – натираем. Смешиваем мясо, ананас, кукурузу и тертый сыр. Заправляем майонезом и небольшим количеством горчицы. Солим и перчим по вкусу. Приятного аппетита! Это очень вкусно: как сделать рулетики из ветчины, которые исчезнут со стола за минуту. Поделитесь с друзьями