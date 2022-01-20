Причины роста аудиокниг

Помните, что потребительские данные основаны на наблюдениях за этот год по сравнению с 2020 годом.

Процент американских респондентов в этом году (2021 г.) в возрасте 18 лет и старше, которые сказали, что когда-либо слушали аудиокниги, составляет 46% по сравнению с 44% в 2020 году.

Членство в сервисах аудиокниг увеличилось: 38% слушателей указали, что они подписаны по крайней мере на один такой сервис.

56% слушателей аудиокниг моложе 45 лет, по сравнению с 52% в 2020 году.

Семьдесят процентов потребителей говорят, что они согласны с тем, что аудиокниги — это хороший способ расслабиться, и именно на этом было сосредоточено множество исследований эпохи пандемии — на элементе реакции на стресс при прослушивании аудиокниг.

Некоторые моменты из отчета Edison Research «Share of Ear» о ежедневных привычках прослушивания музыки американцами в возрасте 13 лет и старше:

Общая доля времени, затрачиваемого на прослушивание аудио (как называет его Эдисон, «Доля уха») для аудиокниг, выросла на 60 процентов с 2017 года.

Ежедневно слушатели аудиокниг тратят больше времени на прослушивание книг, чем любую другую форму аудио, такую ​​как радио, подкасты и т. д.

Ежедневное потребление аудиокниг выросло на 71 процент с 2017 года.

Ежедневные слушатели аудиокниг тратят на прослушивание аудио почти на два часа в день больше, чем население в целом, 5:35 против 3:46.

Несколько опросов, несколько подходов

Ассоциация сообщает, что ее опрос потребителей (Edison Research) касается американцев в возрасте 18 лет и старше и был обработан в ходе 957 онлайн-интервью, проведенных в январе и феврале этого года. «Данные были взвешены по рынку аудиокниг, как было измерено The Infinite Dial, общенациональным репрезентативным исследованием американского медиа-ландшафта, проведенным Edison Research и Triton Digital».

Этот неэлегантно названный материал «Доля уха» взят из отчета за первый квартал 2021 года, в котором использовалось более 4000 интервью с американцами от 13 лет и старше. Это также включает однодневное отслеживание: «Респондентов попросили вести полный дневник всех прослушиваний в течение одного дня. Дневники велись либо онлайн, либо офлайн, а также на английском и испанском языках».

А исследование продаж от InterQ Research было проведено весной этого года, национальный опрос компаний-членов Ассоциации аудиоиздателей, которые издают аудиокниги. Эти данные поступают от 27 издателей, включая Audible, Hachette Audio, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House и Simon & Schuster.