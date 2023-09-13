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Рецепт: Смузи фруктовый — Летний вариант- земляничный.

На чтение: 1 минута
Рецепт: Смузи фруктовый — Летний вариант- земляничный.

Ингредиенты:
земляника — 0.5 стакана;
сироп топинамбура — 2 ст. ложки;
кефир — 1 стакан
Способ приготовления: С покупкой блендера наша жизнь заиграла новыми красками, этим летом открыла для себя смузи. Пробовала разные варианты, больше всего понравился на кефире. Сегодня покажу свой вариант правильного смузи на примере земляники.
Ягоды собирали сами по сезону, много с ними мороки, зато какой аромат и вкус. Землянику промываем и удаляем хвостики.

Ягоды выкладываем в чашу блендера, количество я указала примерное, делайте по своему вкусу.

Рецепт: Смузи фруктовый - Летний вариант- земляничный.

Сюда же в чашу в качестве подсластителя я добавила сироп топинамбура.

Рецепт: Смузи фруктовый - Летний вариант- земляничный.

Пробиваем погружным блендером, по времени это занимает минуту-две.

Рецепт: Смузи фруктовый - Летний вариант- земляничный.

Затем добавляем в чашу кефир (у меня он домашний) и ещё раз пробиваем, пока масса не станет однородной.

Рецепт: Смузи фруктовый - Летний вариант- земляничный.

Получается очень ароматный и вкусный коктейль. Ребёнок с удовольствием пьёт земляничный смузи вместо магазинного йогурта.

Рецепт: Смузи фруктовый - Летний вариант- земляничный.

Да и я сама не в силе устоять перед этим натуральным продуктом.

Рецепт: Смузи фруктовый - Летний вариант- земляничный.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 10 мин.

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