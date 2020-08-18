Применение инсинераторов в сельском хозяйстве

В качестве средства переработки и утилизации различного мусора и отходов в аграрном секторе широко применяются инсинераторы. Эта сельхозтехника является одной из последних разработок инженеров. Для безопасного преобразования отходов создана система быстрого сжигания и утилизации и очистки отработанных газов, что позволяет защитить окружающую среду от выброса вредных веществ. Также вы можете заказать оборудование для утилизации отходов по выгодной цене.

Функционал устройства

Главное преимущество оборудования заключается в том, что после его обработки отходы значительно уменьшаются в своем объеме. Остаток золы составляет не более 10 процентов от первоначальной загрузки. Дополнительно устройство обезвреживает токсичный мусор и существенно повышает экологичность переработки.

Как правило, инсинератор выполнен из нержавеющей термостойкой стали, способной выдерживать экстремальные условия. Конструктивно устройство имеет две камеры, в которых достигается температура 1200 градусов Цельсия, что обеспечивает сгорание любых веществ и отходов. Вращающийся отсек снабжен специальной горелкой, которая непрерывно поддерживает необходимый режим. При этом инсинератор способен безупречно работать даже в сильные морозы, что обеспечивает его успешную эксплуатацию в условиях Крайнего Севера.

К дополнительным плюсам механизма можно отнести его мобильность и возможность транспортировки к месту сжигания мусора. Многие фермеры используют получающееся в результате работы машины тепло в личных целях, обогревая помещения или производя различные технологические операции. Подобное оборудование становится отличным выходом при необходимости утилизации отходов.