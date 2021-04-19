Принцип работы газового счетчика

Счетчик для газа – вещь, безусловно, полезная и очень нужная. Как показывает практика, расходы на газ после установки такого счетчика ощутимо снижаются, так как нормативы, которыми руководствуются местные чиновники, беря оплату за газ без счетчика огромные. А установив счетчик самостоятельно, вы сэкономите больше половины денег, которые намеревались потратить, так как большая часть суммы – это плата не зам сам прибор, а за его установку. А купить газовый счетчик вы можете на сайте https://teharmatura.ru/catalog/pribory_ucheta_i_kip/schetchiki_gaza/.

Но все же и для москвичей может быть и не все потеряно. Если управляющая компания, которая занимается вашим домом, имеет лицензию и, кроме этого, дает возможность самостоятельно устанавливать счетчики для газа, воды, то вам повезло. Но чаще всего компании подобной лицензии не имеют и просто дадут вам список фирм, которые могут этим заниматься, которые могут установить и опломбировать счетчик.

Будем исходить из самого благоприятного варианты: вам можно самому устанавливать счетчик. Дело это несложное. Для начала снимите трубу, которая идет от вентиля, и смонтируйте все, что надо смонтировать перед счетчиком газа или воды: редуктор (не забывайте о необходимости соединения его с канализацией), фильтр, обратные клапаны и другие компоненты. Только после этого ставится сам счетчик. Теперь вам нужен сотрудник из управляющей компании для постановки пломбы – и все!

Стоит ли самостоятельно устанавливать счетчик на газ?

При разработке проекта дома для будущего строительства ещё на начальном этапе подготавливается проектная документация для инженерных сетей. Этому моменту уделяется пристальное внимание, так как коммуникации отвечают за создание максимального удобства и гарантии безопасности жильцам. При разработке проекта определяется место установки приборов, прокладки трубопровода. Один из важных этапов – подбор оборудования. Если речь идет о системе отопления, то наибольшей популярностью пользуются газовые котлы по причине своей эффективности и надежности.