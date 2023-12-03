Раньше печенье «Амонячки» из песочного теста моя бабуля выпекала на большие праздники. Эта выпечка на смальце имеет незабываемый вкус детства многих людей: хрупкая, рыхлая и невероятно вкусная. Еще и готовится за считаные минуты. Я буквально на той неделе пекла это печенье и получилась просто огромная миска сладостей, чему были рады все члены семьи.

Этот рецепт готовится без сметаны. Основным ингредиентом является аммоний, являющийся специальным разрыхлителем для теста. Когда печенье будет выпекаться, можно даже почувствовать характерный запах на кухне. Не пугайтесь его! Это выделяющийся углекислый газ, который и делает печенье еще более хрупким и пористым. Отсюда и название «Амонячки». Готовьте, на здоровье!

Печенье «Амонячки» из песочного теста: нюансы приготовления

Раньше в моей семье готовили это печенье с маргарином. Я сочла, что это не особо полезный продукт, поэтому заменила его сливочным маслом. Для выпечки обычно беру подешевле — 62 или 73 % жирности. Следите, чтобы во время приготовления яйца, как и другие составляющие, были комнатной температуры. Поверьте, этот фактор очень влияет на конечный результат.

Ингредиенты

Смалец130 г Сливочное масло125 г Яйцо4 шт. Соль1 щеп. Сахар1 стак. Пшеничная мука1 кг Аммоний2 ч. л.

Приготовление

В глубокую миску вбейте яйца и добавьте сахар. Взбивайте, пока белки, желтки и сахар не станут однородной массой. Сахар должен буквально раствориться в яйцах. Затем бросьте в жидкость размягченное масло со смальцем. Добавьте щепотку соли. В отдельный сосуд просейте муку. Добавьте половину муки и аммоний. Затем сверху досыпьте оставшуюся муку. Вымешайте тесто до эластичности и отправьте его в холодильник на пару часов. Спустя указанное время подготовьте поверхность и начинайте раскатывать тесто, но не очень тонко. Затем нарежьте будущее печенье на разные формы. Здесь все уже зависит от вашей фантазии и имеющихся под рукой инструментов. Перед выкладыванием печенья не противень, его еще опускают в вазочку с сахаром, но только верхней стороной.Выложите печенье на противень и выпекайте его в разогретой около 10 минут при температуре 180 градусов (до золотистого оттенка).

Эту недорогую домашнюю выпечку моя дочь уплетает лучше любых магазинных сладостей. Оно и неудивительно: печенье «амонячки» получается очень пористым, ароматным и буквально тающим во рту. Примечательно, что оно одинаково нравится, как детям, так и взрослым. Приготовьте, не пожалеете. Ранее мы писали, как приготовить насыпной пирог «Три стакана».