Принцип работы вентилятора улитка

Технические характеристики

Чтобы точно определить характеристики вентиляторов улитка конкретного вида, нужно ознакомиться со следующими параметрами:

рабочая производительность;

количество лопастей на колесе;

угол наклона и направление лопастей;

давление;

какая частота вращений электрооборудования;

вид электрического двигателя в приборе;

рабочие характеристики в процессе эксплуатации, др.

Устройство

Как выглядит вентилятор улитка и как он устроен? Можно говорить о конструкции, похожей на «колесо для белок». Лопасти встроены параллельно вращению оси аппарата. Они хватают воздух в процессе вращения и выталкивают его. Так выглядит центробежная сила. Корпус электротехники напоминает настоящую улитку. Это помогает отдельным потокам воздуха соединяться в монолитный поток на выходе. Стоит более подробно остановиться на техническом устройстве прибора:

Корпус. Если мы говорим о промышленном оборудовании, материал может быть разный. Это зависит от конкретной среды использования аппарата. Если агрегат нужен для среды неагрессивных газов, обшивка может быть стальная, оцинковка, а также углеродистая сталь. Толщина бывает разной. В среде агрессивных газов, там, где может быть токсичное кислотное испарение, стоит подумать о сталях, устойчивых к коррозии. Иногда изготавливаются корпуса, защищенные от взрыва. Это сплавы алюминия, меди. Материал должен быть максимально пластичным.

Колесо. Данная деталь должна быть защищена от коррозийных процессов, а также необычайно пластична. Материал должен нормально переносить агрессивную среду и значительную вибрацию. Такие нагрузки не должны повредить элементы конструкции. Немного изогнутые (сильно выгнуты) или полностью прямые лопатки создают большую скорость. Это формирует постоянный поток воздуха.

Электродвигатель. Двигатель оснащен взрывобезопасными корпусами. Для покраски электродвигателей нужны специальные препараты с защищенной структурой.

Размеры электровентиляторов могут быть разными: 250-1500 миллиметров. Поскольку конструкция создает высокую вибрацию, может ослабевать/разрушаться основание в месте крепления устройства. Чтобы снизить шум и вибрацию, к оборудованию нужно покупать дополнительные спецсредства: амортизационные пружины, др.