Принцип работы вентилятора улитка

Технические характеристики
Чтобы точно определить характеристики вентиляторов улитка конкретного вида, нужно ознакомиться со следующими параметрами:
- рабочая производительность;
- количество лопастей на колесе;
- угол наклона и направление лопастей;
- давление;
- какая частота вращений электрооборудования;
- вид электрического двигателя в приборе;
- рабочие характеристики в процессе эксплуатации, др.
Устройство
Как выглядит вентилятор улитка и как он устроен? Можно говорить о конструкции, похожей на «колесо для белок». Лопасти встроены параллельно вращению оси аппарата. Они хватают воздух в процессе вращения и выталкивают его. Так выглядит центробежная сила. Корпус электротехники напоминает настоящую улитку. Это помогает отдельным потокам воздуха соединяться в монолитный поток на выходе. Стоит более подробно остановиться на техническом устройстве прибора:
- Корпус. Если мы говорим о промышленном оборудовании, материал может быть разный. Это зависит от конкретной среды использования аппарата. Если агрегат нужен для среды неагрессивных газов, обшивка может быть стальная, оцинковка, а также углеродистая сталь. Толщина бывает разной. В среде агрессивных газов, там, где может быть токсичное кислотное испарение, стоит подумать о сталях, устойчивых к коррозии. Иногда изготавливаются корпуса, защищенные от взрыва. Это сплавы алюминия, меди. Материал должен быть максимально пластичным.
- Колесо. Данная деталь должна быть защищена от коррозийных процессов, а также необычайно пластична. Материал должен нормально переносить агрессивную среду и значительную вибрацию. Такие нагрузки не должны повредить элементы конструкции. Немного изогнутые (сильно выгнуты) или полностью прямые лопатки создают большую скорость. Это формирует постоянный поток воздуха.
- Электродвигатель. Двигатель оснащен взрывобезопасными корпусами. Для покраски электродвигателей нужны специальные препараты с защищенной структурой.
Размеры электровентиляторов могут быть разными: 250-1500 миллиметров. Поскольку конструкция создает высокую вибрацию, может ослабевать/разрушаться основание в месте крепления устройства. Чтобы снизить шум и вибрацию, к оборудованию нужно покупать дополнительные спецсредства: амортизационные пружины, др.