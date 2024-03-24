Какие бонусы можно было использовать на сайте Pin Up для ставок на матч Миннесота Сан-Хосе

Хоккей традиционно относится к одним из наиболее популярных видов спорта в мире. События в этом направлении интересуют не только зрителей и болельщиков, но и тех, кто пробует прогнозировать их исходы. Для этого стоит выбирать надежного и проверенного букмекера. Например, помимо широкого выбора соревнований для ставок, беттеры могут получить на сайте надежной БК Pin Up бонусы, пользоваться услугами круглосуточной техподдержки и заключать пари по привлекательным коэффициентам. Делать свои ставки можно на различные мероприятия, например, такие, как матч Миннесота – Сан-Хосе. Ознакомьтесь более подробно с самим событием, а также доступными бонусами и другими преимуществами беттинга на сайте БК Pin Up.

Как завершилось противостояние Миннесота – Сан-Хосе

В воскресенье состоялся матч между командами «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс» на стадионе «Xcel Energy Center». Это мероприятие также предлагалось и для заключения пари на платформе БК Pin Up. Противостояние завершилось победой первых со счетом 4:3. Во многом победа была обеспечена талантливым спортсменом по имени Кирилл Капризов, который сделал свой третий хет-трик в сезоне.

Победный гол был забит на 16:01 третьего периода матча, когда Капризов подобрал шайбу в левом круге и нанес удар над блокирующим Каапо Кахконеном. Этот гол был забит после того, как Капризов сравнял счет 3:3 на второй минуте третьего гола при однократном ударе с высокого слота. Как он впоследствии сообщил журналистам, этого удалось добиться благодаря хорошим передачам от его коллег.

Фредерик Годро забил гол, а Мэтт Болди сделал две передачи за «Уайлд» (29-27-6), проигра три раза подряд, в том числе 3-1 на «Сент-Луис Блюз» за день до рассматриваемого матча. Филип Густавссон сделал 12 сейвов.

После нулевого по счету первого периода команды в сумме забили четыре гола за 5:20 в начале второго периода. У «Сан-Хосе» был шанс сравнять счет поздно после того, как Капризов вывел «Миннесоту» вперед, но та не смогла реализовать игру в большинстве за 2:30 до конца.

Также интересным является тот факт, что третий гол Капризова в данном матче стал его 300-м очком в карьере (143 гола, 157 передач). Он достиг этой отметки в 258 играх, заняв пятое место среди действующих игроков из разных стран мира.

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