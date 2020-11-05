Обзор аниме "Мегалобокс"

"Сидеть тихо и делать что говорят — это трусливый выбор. Оставаться на земле или сражаться? Я сам для себя ничего ещё не решил." Такими словами начинается новое весеннее (наконец-то закончилась зима) творение небезызвестного режиссера Йо Мариямы. Новое аниме называется Megalo Box (Мегалобокс) и как понятно из названия он про спорт, а именно про бокс.

Мегалобокс — это бокс будущего (скорее всего кибербокс), где спортсмены сражаются друг с другом в усиленных экзо костюмах, которые повышают силу и скорость.

Сюжет аниме таков: Корпорация «Shirato Group» проводит всемирный турнир — Мегалония, для участников со всего мира. В конце турнира должны остаться четверка сильнейших бойцов мира.

Главный персонаж — Junk Dog по прозвищу Джо, подпольный боец, который проигрывает бои за деньги. Присутствует тут конечно же пройдоха, не то тренер, не то менеджер. Ну и богатая и властная организаторша мирового турнира.

Данное аниме, на мой взгляд, это смешение сюжетов двух фильмов. "Самоволка" с Жаном — Клод Ван Дамом в главной роли и фильма "Живая Сталь" с Хью Джекманом. Сюжет был выбран простой и незамысловатый даже для аниме. Меняются только участники ,а смысл боев остается одинаковым. После просмотра нескольких сражений, забываешь какой по счету эпизод.

Джо предстоит ступень за ступенью побеждать и подниматься по турнирной лестнице и в конце встретится с бессменным чемпионом Мегалонии.

Двумя словами весь сюжет можно описать так — Джо выходит в финал, в конце его очень много бьют, он из последних сил встает и наносит единственный удар, который и приносит ему победу. Просто и не замысловато.

Минусы конечно тоже присутствуют. Непонятно, как всемирный турнир уложился в пять сражений и как они выдерживают удары, усиленные экзо скелетом. В отличии от рук, голова и торс ничем не защищены. Возникает законный вопрос: Как у них голова не отрывается от такого удара? Но не будем забывать что это аниме, а не реалистичный документальный фильм.

Создатели данного мультипликационного сериала сделали упор на смысл сюжета, особо не заморачиваясь графикой. Как ни странно, но тут они угадали — аниме приятно смотреть.

Не подкачало и музыкальное сопровождение. Смешение музыкальных стилей придало настроение аниме и не режет слух.

На основании сказанного, делаем выводы — смотреть обязательно. Время за просмотром будет потрачено не зря. Получите удовольствие от просмотра и как бы вернётесь в прошлое, когда такая рисовка была в норме.