В духовке, на сковороде или на гриле: популярные блюда из курицы на любой вкус

Курятина – один из самых популярных видов мяса, которую каждый день потребляют, пожалуй, все. Чтобы немного разнообразить ваш рацион, мы подготовили интересные блюда из разных частей курицы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подобрал интересные рецепты из курятины, которые вы точно сможете повторить дома без труда. Выбирайте тот, который нравится, или готовьте все блюда для семьи.

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Фаршированное куриное филе

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 пучок свежего шпината;

– половина репчатой луковицы;

– 25 граммов коньяка;

– специи для гриля;

– 50 граммов оливкового масла;

– 150 граммов сливок;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте куриное филе, просушите на бумажном полотенце. Сделайте в филе «карман» острым ножом.

Выложите мясо в глубокую миску, добавьте коньяка, соли, черного молотого перца, оливкового масла и специй – сделайте курочке «массаж» и оставьте мариноваться на 10 – 15 минут.

Тщательно вымойте в нескольких водах листья шпината.

Грубо нарежьте шпинат, репчатый лук – мелким кубиком.

Пожарьте лук и шпинат несколько минут, влейте в сковороду сливки и тушите еще 4 – 5 минут.

Нафаршируйте куриное филе начинкой из шпината и лука, закрепите «карманчики» шпажками.

Запекайте фаршированное куриное филе до готовности при 180 градусах.

Запеченная нога гриль

Ингредиенты:

– 2 куриные ноги;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– сладкая паприка;

– соль.

Приготовление:

Моем и просушиваем бумажными полотенцами мясо.

Маринуем в меде и горчице, солим и по желанию перчим. Посыпаем паприкой и массируем курицу.

Выкладываем на противень и готовим в духовке на режиме «гриль» 30 минут.

Подаем блюдо с печеным картофелем или свежим салатом.

Куриные котлеты, как у мамы

Ингредиенты:

– 700 граммов куриного фарша;

– 170 граммов жирных сливок;

– 1 репчатый лук;

– 1 куриное яйцо;

– 50 грамм панировочных сухарей;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимые специи;

– чеснок.

Приготовление:

Куриный фарш смешайте с половиной сливок и яйцом. Лук перебиваем блендером и добавляем в фарш, затем специи. Следом добавляем сухари и тщательно перемешиваем.

Даем постоять массе 15 минут, чтобы все ингредиенты смешались.

Котлеты выложите на сковороду ложкой. Жарим их до румяной корочки, складываем в форму для запекания. Добавляем оставшиеся сливки, чеснок, травы.

Накрываем все фольгой и запекаем примерно 20 минут при 180 градусах.

Куриные крылья в медовом соусе

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– 6 ложек соевого соуса;

– 3 ложки меда;

– 1 чайная ложка копченой молотой паприки.

Приготовление:

Крылья необходимо разрезать на порционные кусочки. Отрезаем кисть крыла (она не пригодится), разрезаем остальные две части по суставу на половинки.

В отдельной посуде смешиваем ингредиенты для соуса.

Вливаем соевый соус, добавляем паприку, мед. Затем заливаем кусочки курицы маринадом, хорошо перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час.

Выкладываем промаринованные крылья и выливаем на них оставшийся маринад. Запекаем все в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.

Выкладываем их на тарелку и подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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