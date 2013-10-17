Пробуете торговать, но профита не видно? Статья для профита

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Разобраться с понятием маржинальной торговли и форекс начинающим инвесторам поможет следующий пример. Допустим, вы хотите взять кредит в размере определенного количества рублей для обмена его на доллары. Кредитор может заявить вам, что он рискует этой суммой в том случае, если вы не получите прибыль, а, напротив, понесете убытки. Он может попросить вас оставить в залог некоторую сумму, к примеру сотую часть заема, из которого впоследствии может быть вычтен возможный убыток. Вы можете отлично торговать на Форексе с командой специалистов тут https://www.kalita-finance.ru/forex.

В случае, если все пройдет нормально, залог будет возвращен кредитором после выплаты ему кредита. Такой залог и носит название маржинального требования, или маржи. А отношение кредита, который предоставляется кредитором к марже имеет название плеча. В английском варианте это звучит как «leverage», что буквально переводится как трансляционное отношение. Таким образом, для совершения сделки с лотом в размере ста тысяч американских долларов при плече в 100, вам потребуется маржа в размере тысячи долларов США.

Непосредственным кредитором при этом является брокер, который и руководит процессом. Принято, чтобы транзакции производились определенными лотами в размере ста тысяч и одного миллиона единиц определенной валюты, при этом брокером предоставляется плечо 200, 100, 50. С возрастанием плеча увеличивается количество лотов, вносимых на рынок, следовательно возрастает и возможная прибыль. Однако вместе с тем пропорционально увеличивается и возможность убытков, следовательно, чем больше плечо, тем выше риск.

Продолжаем рассказывать о особенностях и механизме заработка с форекс начинающим. Открывая позицию, будет неудобно всякий раз добавлять маржу на брокерский счет, а закрывая – снимать ее. В принципе, в этом нет необходимости. Каждый брокер четко определяет денежный минимум торгового счета, как правило, он находится в диапазоне от одной до десяти тысяч долларов США, хотя у некоторых брокеров он может достигать ста тысяч американских долларов. Перед началом торговли вам будет необходимо внести определенную сумму на свой торговый счет, причем эта сумма должна быть больше оговоренной в договоре.