Гости съели их первыми. Эффектные рулетики из крабовых палочек: простой рецепт

Крабовые палочки считаются неоднозначным продуктом. Многие пренебрежительно относятся к крабовым палочкам, так как считают их продуктом с высоким содержанием химических веществ и красителей. Однако, хорошие крабовые палочки не содержат в себе много вредных веществ. Наоборот, качественные палочки состоят почти полностью из рыбьего мяса.

Есть палочки с крабовым мясом. Но, такой продукт будет намного дороже того, что предлагают магазины. Приготовить из крабовых палочек можно разные блюда. Например, салаты или закуски. Нередко продукт исчезает с прилавков перед праздниками.

Расскажем, как сделать закуску из крабовых палочек.

Ингредиенты для закуски из крабовых палочек:

яйца — 3 шт.;

сыр — 100 г;

петрушка — веточка;

чеснок — зубчик;

майонез;

крабовые палочки — 6 шт.

Приготовление закуски из крабовых палочек:

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и остужаем. Натираем на мелкой терке желтки, на крупной терке измельчаем белки. Натираем на маленьких резцах терки сыр.

Шинкуем петрушку, смешиваем с желтками, белками и сыром. Пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока, заправляем майонезом.

Крабовые палочки разворачиваем в пластины. Поверхность палочек смазываем начинкой, заворачиваем обратно в рулеты.

Смазываем торцы рулетов майонезом и окунаем в остатки начинки.

Получается простая и бюджетная закуска на праздничный стол. Это хороший способ разнообразить закуски с крабовыми палочками.