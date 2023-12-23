Гости съели их первыми. Эффектные рулетики из крабовых палочек: простой рецепт

Крабовые палочки считаются неоднозначным продуктом. Многие пренебрежительно относятся к крабовым палочкам, так как считают их продуктом с высоким содержанием химических веществ и красителей. Однако, хорошие крабовые палочки не содержат в себе много вредных веществ. Наоборот, качественные палочки состоят почти полностью из рыбьего мяса.
Есть палочки с крабовым мясом. Но, такой продукт будет намного дороже того, что предлагают магазины. Приготовить из крабовых палочек можно разные блюда. Например, салаты или закуски. Нередко продукт исчезает с прилавков перед праздниками.
Расскажем, как сделать закуску из крабовых палочек.
Ингредиенты для закуски из крабовых палочек:
- яйца — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- петрушка — веточка;
- чеснок — зубчик;
- майонез;
- крабовые палочки — 6 шт.
Приготовление закуски из крабовых палочек:
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и остужаем. Натираем на мелкой терке желтки, на крупной терке измельчаем белки. Натираем на маленьких резцах терки сыр.
Шинкуем петрушку, смешиваем с желтками, белками и сыром. Пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока, заправляем майонезом.
Крабовые палочки разворачиваем в пластины. Поверхность палочек смазываем начинкой, заворачиваем обратно в рулеты.
Смазываем торцы рулетов майонезом и окунаем в остатки начинки.
Получается простая и бюджетная закуска на праздничный стол. Это хороший способ разнообразить закуски с крабовыми палочками.