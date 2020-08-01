Продажа новых и восстановленных трансмиссий, ремонт АКПП и МКПП, двигателя

Здравствуйте, уважаемые читатели. Чтобы механическая коробка переключения передач (МКПП) вашего авто прослужила дольше, нужно вовремя осуществлять ее проверку и устранять дефекты в работе. Это вам смогут провести специалисты СТО на сайте variator-samara.ru.

Причины для ремонта могут быть разные, в основном происходит физический износ деталей, который легко исправить, обратившись к специалистам. С помощью высококлассного оборудования профессионалы проведут осмотр деталей, определят степень их повреждения и исправят проблемы.

Если вы заметили проблемы в работе элементов трансмиссии, то ремонт МКПП неизбежен, так как это первый признак неисправности. Если вы заинтересованы в самостоятельном ремонте такого сложного механизма, как коробка передач, то вам помимо обычной теорий, нужно будет разобраться в каталогах деталей КПП. Благодаря такому каталогу вам будет понятнее какую деталь нужно купить и где ее местонахождение находиться.

Проблема состоит в ом, что МКПП – это одна из самых важных деталей автомобиля, и состоит она из разных мелких элементов. Время, потраченное на ремонт, цена ремонта, зависит от вида поломки и ее тяжести.

Например, если придется производить замену сальника коленвала или сцепления, то это возможно произвести даже без снятия коробки передач с помощью высококлассного оборудования.

В сервисном центре проведут диагностику коробки передач, выяснят причину поломки, предложат варианты ее устранения и самостоятельно проведут все необходимые мероприятия. Стоит обращаться в проверенные центры, чтобы вам не навредили еще больше.

И узнайте, есть ли у них гарантия на обслуживание.

Ремонт коробки передач нужно проводить как в период действия гарантии, так и после, что продлит период безотказной работы механизма. Если вы только покупаете автомобиль, то осмотр трансмиссии просто необходим, потому что именно от этой важнейшей детали авто зависит ее работоспособность.

Работники автосервиса производят ремонт ответственно и профессионально, а своевременное обращение за их помощью позволит не запустить правильную работу трансмиссионной системы и сэкономит ваши средства и нервы.