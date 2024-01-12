Тушенная печень в сметане или жареная с овощами — это, конечно, очень вкусно. Но что касательно подачи субпродукта в холодном виде? Такой вариант его приготовления покорил сердца многих хозяек, ведь салат с печенью и зеленым горошком имеет огромный успех во время застолья.

Куриный субпродукт в таком блюде будет настоящей звездой. Для этого правильно его подготовьте. Обязательно замаринуйте печень в соевом соусе. 15–20 минут будет достаточно, чтобы она начала обладать интересным и пикантным вкусом.

Как приготовить салат с печенью и зеленым горошком

Чтобы закуска была еще вкуснее, можете заправить ее домашним майонезом. Для этого соединяем в чаше блендера 50 мл молока комнатной температуры и 100 мл подсолнечного масла. Взбиваем их до густой однородной массы. Добавляем 0,25 ч. л. сушеного чеснока, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ч. л. дижонской горчицы. Взбиваем всё до однородности — майонез готов!

Ингредиенты

Куриная печень500 г Морковь200 г Лук100 г Подсолнечное масло по вкусу Соевый соус120 мл Горошек250 г Яйцо3 шт. Огурцы соленые200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый)3 щеп. Майонез по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем куриную печень. Обсушиваем ее. Нарезаем субпродукт крупными кубиками. Заливаем его соевым соусом. Оставляем печень на 15 минут при комнатной температуре.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем сырую морковь. Натираем ее на крупной терке.Разогреваем на сковороде подсолнечное масло. Выкладываем на нее печень с соевым соусом. Обжариваем субпродукт в течение 5 минут. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к печени. Перемешиваем всё. Держим печень на огне еще 2 минуты. Убираем ее с плиты.Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их. Нарезаем яйца и соленые огурцы небольшим кубиком.На сковороде с маслом обжариваем лук до легкой золотистости. Затем готовим на ней морковь в течение 5 минут. Помещаем в глубокую емкость остывшую куриную печень. Добавляем подготовленные овощи и отварные яйца.Сливаем с консервированного горошка жидкость. Всыпаем его к соединенным ингредиентам. Солим и перчим салат. Заправляем его майонезом и хорошенечко перемешиваем.

Украсить готовый салат можно при помощи зеленого горошка, а также свежего укропа или зеленого лука, нарезанного колечками. Отправлять закуску в холодильник для настаивания не надо. Выкладывайте ее в красивый салатник сразу после приготовления и подавайте к столу.