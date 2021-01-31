У львиной доли населения планеты есть смартфон, который они давно освоили, и полноценно эксплуатируют. Пользователи не только совершают звонки, но регулярно скачивают игры, приложения. Для кого-то это способ развлечься, а для владельцев приложений – возможность заработать. Причем речь идет о довольно больших суммах, но давайте обо всем по порядку.

Для начала отметим, что заработок на мобильных игра и приложениях – это не только удел разработчиков. Многие бизнесмены и инвесторы заказывают разработку приложений для ios и android цена которых позволяет не только отбить потраченные деньги, но еще и значительно увеличить прибыль. А если приложение действительно уникальное, и найдет своих фанатов, то заработок может быть колоссальным, если заказать продвижение мобильных приложений.

За примерами далеко ходить не надо. Взять тот же Instagram – социальная сеть, о которой только глухой не слышал. Проект начинал как некий хостинг для изображений, где пользователи делились фотографиями, а другие могли только лайкать и оставлять комментариями. Казалось бы, довольно простой концепт. Но он оказался настолько востребованным, что Facebook выкупили приложение за 1 миллиард долларов! Стоит ли говорить, что его разработка стоила значительно дешевле?

Что же касается заработка на приложении без его продажи, то основной доход поступает за счет рекламы, которую будут видеть пользователи. Чем больше у вас активных пользователей – тем больше рекламы они будут видеть. Следовательно, тем выше будет становиться ваш постоянны доход.

Но заработок на мобильном приложении – это, прежде всего, бизнес. И у вас будут не только огромные доходы, но и расходы. И несмотря на то, что добиться баланса, и держать стабильный плюс по прибыли можно достаточно легко, нужно понимать, что потребуется бюджет, который вы проинвестируете в раскрутку приложения. И уже когда оно завирусится, его начнут скачивать без рекламы, оно попадет в ТОПы, вот тогда можно будет немного расслабиться.

Потенциал заработка на мобильных приложениях – просто огромен. Моделей монетизации существует масса. От вышеупомянутой рекламы внутри приложения, до продажи пользователям виртуальной валюты, каких-нибудь других «плюшек», бонусов, и так далее. А идеей для приложения может быть все, что угодно. Хоть мобильный словарь англо-русский сделайте. И если вы найдете свою аудиторию, он будет приносить вам огромный доход. А для создания такого приложения достаточно лишь найти уже готовые библиотеки данных, или обратиться к профессионалам, которые сделают это для вас за демократичную сумму.