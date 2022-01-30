Проекты домов из бруса 8х8 м

Компания https://srubdoms.ru/proekty/doma-iz-brusa/doma-iz-brusa-8kh8.html сообщает, что строительство финских домов под ключ подразумевает, что здание полностью оснащено всеми необходимыми коммуникациями.
Частное домостроительство в последнее время приобретает массовый характер. Городские жители мечтают о домах на своих земельных или дачных участках, а многие семьи целенаправленно покидают душные квартиры и переселяются в загородные дома, чтобы жить на своей земле.
Для реализации этих идей сейчас есть немало интересных предложений в строительной сфере : пенобетон, кирпич, брус и многие другие современные материалы. Среди популярных способов возведения домов можно отметить технологию финского домостроения, которая отличается практичностью и недорогой ценой.
Особенности финской технологии
Строительство финских домов, подробнее о котором можно узнать тут, пришло к нам, как понятно по названию, из Финляндии. В основе этой методики лежит несущий каркас, который изнутри и снаружи обшит досками или другими материалами, а между ними размещают слой утеплителя. Рачительные финны уже давно с успехом используют эту технологию, большинство домов частного сектора в этой стране возведены методом каркасного строительства.
Компания srubdoms.ru сообщает, что строительство финских домов под ключ подразумевает, что здание полностью оснащено всеми необходимыми коммуникациями и готово к заселению. Несмотря на долю сомнения, которая порой возникает у людей, малознакомых с этой технологией, каркасные дома ничем не уступают строениям из традиционных материалов, а во многом даже превосходят их по основным характеристикам.
Преимущества финских домов
- Нет необходимости закладывать капитальный фундамент, можно обойтись мелкозаглубленным, столбчатым или вообще использовать бревна, шпалы или брус в качестве основания дома. Однако, если дом строят для зимнего проживания, то этот вопрос нужно тщательно продумать.
- Каркасный дом не подвержен деформации и ему не нужна усадка. Правильный монтаж и строгое соблюдение технологий строительства гарантируют высокую прочность и надежность готового здания.
- Цены на финские дома будут по карману среднестатистической семье.
- Строительные работы можно выполнять самостоятельно без использования спецтехники и дополнительных наемных рабочих.
- Компании-производители освоили выпуск готовых комплектов для строительства каркасных домов, с помощью которых построить дом будет не намного сложнее сборки детского конструктора.
- В малобюджетные вариантах финских домов вместо фабричных утеплителей можно с успехом использовать природные материалы: глину, песок, опилки, шлак.