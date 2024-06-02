ГлавнаяРецептыЛегко, вкусно и питательно: наслаждаемся выходными с салатом из авокадо Легко, вкусно и питательно: наслаждаемся выходными с салатом из авокадо На чтение: 1 минута Авокадо – это всегда о возможности получить легкое и вкусное блюдо. Именно то, что нужно на выходные! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат прекрасно дополнит любое время дня. Это отличный заряд энергии и вкуса, который позволит быстро справиться с трапезой и заняться своими любимыми делами. Читайте также Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой: простой рецепт вишневого лимонада с мятой Рецепт салата с авокадо Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 1/4 тонко нарезанного красного лука; – 400 грамм промытой консервированной фасоли; – 1 грубо нарезанное авокадо; – 100 грамм порезанных четвертинками помидоров черри; – 20 грамм нарезанного базилика; – 1/4 лимона; – 1/2 столовой ложки оливкового масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Лук на 5 минут замачиваем в холодной воде. Фасоль смешиваем с авокадо, черри и базиликом. Сливаем с лука воду, обсушиваем и добавляем в салат. Сбрызгиваем лимонным соком и маслом. Солим и перчим. Приятного аппетита! Любимый вкус, но питательнее: готовим Цезарь с макаронами. Поделитесь с друзьями