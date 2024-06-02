Легко, вкусно и питательно: наслаждаемся выходными с салатом из авокадо

Авокадо – это всегда о возможности получить легкое и вкусное блюдо. Именно то, что нужно на выходные!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат прекрасно дополнит любое время дня. Это отличный заряд энергии и вкуса, который позволит быстро справиться с трапезой и заняться своими любимыми делами.

Читайте также Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой: простой рецепт вишневого лимонада с мятой

Рецепт салата с авокадо

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 1/4 тонко нарезанного красного лука;

– 400 грамм промытой консервированной фасоли;

– 1 грубо нарезанное авокадо;

– 100 грамм порезанных четвертинками помидоров черри;

– 20 грамм нарезанного базилика;

– 1/4 лимона;

– 1/2 столовой ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук на 5 минут замачиваем в холодной воде. Фасоль смешиваем с авокадо, черри и базиликом. Сливаем с лука воду, обсушиваем и добавляем в салат. Сбрызгиваем лимонным соком и маслом. Солим и перчим.

Приятного аппетита!

Любимый вкус, но питательнее: готовим Цезарь с макаронами.