Профессиональная химия для химчистки ковров и диванов

Некоторые пятна настолько въедаются в ворс, что вычистить их крайне сложно. Особенно это касается жидкости, которая растекается по всей поверхности. Удалить вино с ковра — задача не из легких, особенно, если алкогольный напиток обладает красным цветом. Он не только оставляет насыщенный оттенок на поверхности, но и резкий запах. И в такой ситуации, существует два решения — заказать химчистку ковров на дому, обратившись в клининговую фирму, или решить вопрос самостоятельно. Если Вы решили не обращаться к специалистам, а справиться собственными силами, то Вам пригодятся несколько народных средств, которые помогут убрать вино с паласа и вернуть ему первоначальный внешний вид. Химия для ковров и мебели сегодня пользуется многими клининговыми компаниями.

Как избавиться от запаха вина на ковре

После того, как Вы оттерли красное вино с ковра, можно заметить, что остался резкий, специфический запах алкоголя. Убрать запах вина с ковра очень просто. Для этого следует смешать воду и соду, пропорции — 1:2. Намазав на поверхность, изделие следует просушить на свежем воздухе. Также Вы можете использовать производственные средства, которые могут не только уничтожить загрязнение, но и аромат. К ним относятся шампуни, сухие порошки, аэрозоли, спреи.

Как вывести красное вино с ковра — самый эффективным метод

На самым эффективным способом считается химическая чистка. Специально разработанные средства, используемые в работе, гарантируют удаление загрязнений любой сложности.