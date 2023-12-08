Суп солянка классическая

Классическая солянка – это простое и вкусное первое блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Этот суп актуален в настоящее время, хотя пришел к нам со времен Древней Руси. Основой его является мясной бульон. Важный компонент солянки – солености и основной вкусовой акцент определяет набор мясных и колбасных изделий. Секрет вкусности блюда напрямую определяют качественные базовые продукты.

Классическая сборная мясная солянка

Классическая сборная мясная солянка имеет разные варианты состава ингредиентов и самым вкусным получается блюдо с копченостями. Солянка называется сборной за счет обязательного набора нескольких мясных продуктов и в этом рецепте им будет копченое мясо, копченая колбаса, ветчина и сосиски, что определит вкус готового блюда. Из соленостей добавим к солянке соленые огурцы с оливками.

Ингредиенты –+6 порц.

Свиные ребра 600 гр. (копченые)

Говядина 100 гр. (копченая)

Колбаса сырокопченая 100 гр.

Ветчина 100 гр.

Сосиски 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Огурцы соленые 2 шт.

Масло растительное 3 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Маслины 70 гр. (без косточек)

Огуречный рассол 4 ст.л.

Шаги 90 мин.

Как приготовить суп солянка по классическому пошаговому рецепту? Копченые свиные ребрышки разрежьте по межреберным промежуткам, положите их в кастрюлю для варки супа и залейте холодной водой в расчете на 6 порций супа. Поварите ребрышки течение 30 минут от начала кипения на небольшом огне и под прикрытой крышкой. За это время, указанный в классическом рецепте солянки набор мясных продуктов нарежьте небольшими кубиками, а сосиски тонкими кружками. Переложите нарезку в отдельную посуду. Соленые огурцы и очищенную луковицу нарежьте так же небольшими кубиками.. В сковородке разогрейте растительное масло и в нем только до прозрачности обжарьте лук. Затем к луку переложите нарезку огурцов, посыпьте все сахаром, налейте пару ложек холодной воды, перемешайте и потушите 7 минут. Затем добавьте две ложки томатной пасты, перемешайте еще раз и потушите все 5 минут. Сваренные ребрышки шумовкой извлеките из бульона, отделите мясо от косточек и нарежьте его небольшими кусочками. В кипящий бульон переложите всю мясную нарезку, овощную зажарку и поварите солянку на небольшом огне в течение 5 минут. К концу варки добавьте к солянке нарезанные кружками маслины, налейте рассол соленых огурцов, еще раз перемешайте и снимите пробу. Огонь выключите, и дайте солянке 20 минут для настаивания. Приготовленную классическую солянку разлейте по керамическим порционным тарелкам, декорируйте по своему вкусу и горячей можете подавать на обед. Приятного аппетита!

Сборная солянка с колбасой и картошкой

Сборную солянку с колбасой и картошкой, хотя классика картофель исключает, отличает густота, наваристость и сытность готового блюда, да и бюджетность, ведь мясных ингредиентов берется меньше. В этом рецепте готовим солянку на мясном бульоне, мясным набором будут отварная говядина с вареной и копченой колбасой, дополняем их солеными огурцами и обжаренными с томатной пастой луком и морковью.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л.

Филе говядины – 250 гр.

Картофель – 200 гр.

Колбаса вареная – 100 гр.

Колбаса копченая – 100 гр.

Огурцы соленые – 100 гр.

Лук – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Маслины – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе говядины помойте и поставьте вариться. Время варки – 1 час на небольшом огне и под прикрытой крышкой. Пока варится говядина, почистите и промойте картофель с морковью и луком. Затем картофель и лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь измельчите на крупной терке. Два вида колбасы очистите от оболочки, и нарежьте тонкой соломкой вместе с соленым огурцом. Лимон для подачи нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2. Отваренную говядину переложите из бульона на тарелку, немного остудите и нарежьте такими же кубиками, как и картофель.

Шаг 3. Мясной бульон на марлю процедите, чтобы был прозрачным. Доведите его до кипения, переложите в бульон нарезку картофеля и на небольшом огне поварите 20 минут.

Шаг 4. За это время разогрейте в сковородке растительное масло. В него поочередно и обжаривая по пару минут, переложите нарезку лука, натертую морковь, кубики соленого огурца и колбасную нарезку. К концу обжаривания к этим ингредиентам положите две ложки томатной пасты, все перемешайте и через 2 минуты огонь выключите.

Шаг 5. К сваренному в мясном бульоне картофелю переложите приготовленную зажарку, кусочки отваренной говядины, лавровый лист, насыпьте соль с черным перцем и поварите солянку еще 10 минут. Затем огонь выключите, и оставьте блюдо на 10 минут для настаивания под закрытой крышкой.

Шаг 6. Приготовленную с картофелем и колбасой солянку разлейте по порционным тарелкам, декорируйте маслинами с ломтиками лимона и можете блюдо сервировать к столу. Приятного аппетита!

Солянки из капусты с сосисками

Солянка из капусты с сосисками может быть, как супом, так и вторым блюдом, ведь способ их приготовления и ингредиенты одинаковые. В этом рецепте готовим суп-солянку. Готовим на мясном бульоне. Мясным продуктом будут только сосиски, и острый вкус солянки определяем оливками и соком лимона. Блюдо простое, бюджетное и вкусное. Капусту берем свежую белокочанную.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Бульон свиной – 1,6 л.

Сосиски – 150 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Сок томатный – 150 мл.

Оливки зеленые – 70 гр.

Рассол – 100 мл.

Лимон – 1/3 шт.

Сок лимона – 20 мл.

Соль – 6 гр.

Лук зеленый – 40 г.

Лавровый лист – 2 шт.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления солянки берется готовый мясной бульон или свинина заранее отваривается с солью и приправами.

Шаг 2. Очищенный картофель нарезается небольшими кубиками. Они перекладываются в закипевший бульон и варятся на небольшом огне 20 минут.

Шаг 3. Луковица нарезается тонкими четверть кольцами и обжаривается до прозрачности на разогретом растительном масле.

Шаг 4. Морковь измельчается на крупной терке и обжаривается вместе с луком.

Шаг 5. Капуста шинкуется тонкой соломкой или кусочками произвольной формы.

Шаг 6. Затем капустная нарезка перекладывается к обжаренному луку с морковью.

Шаг 7. К овощам в сковородку наливается томатный сок или разведенная водой томатная паста.

Шаг 8. Затем в сковородку наливается рассол от оливок, кладется лавровый лист, и овощи 10 минут тушатся под прикрытой крышкой.

Шаг 9. Оливки нарезаются кольцами или только половинками.

Шаг 10. Выбранные качественные сосиски для солянки нарезаются тонкими кружками.

Шаг 11. В кастрюлю к сваренному картофелю перекладывают тушеные овощи с оливками и сосисками. Солянка варится еще 10 минут.

Шаг 12. Затем снимается проба и корректируется вкус добавлением сока лимона или рассола. В солянку кладется мелко нашинкованный зеленый лук и блюду дается немного времени для настаивания.

Шаг 13. Приготовленная солянка из капусты с сосисками разливается по тарелкам, декорируется лимонными дольками и сервируется к обеденному столу. Приятного аппетита!

Солянка с копченостями в домашних условиях

Солянка с копченостями в домашних условиях должна быть действительно домашней, что означает содержать много мяса, а в этом рецепте в мясной набор можно включить разные копчености (колбасу, ветчину, курицу, буженину и другие остатки копченой праздничной нарезки) и точная их пропорция не обязательна. Для ее мясной бульон не нужен, что позволит хозяйке приготовить солянку быстро. Дополним ее только солеными огурцами, луком с чесноком и томатной пастой.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Копчености – 1,5 кг.

Соленые огурцы – 7 шт.

Лук – 3 шт.

Чеснок – 5 зубков.

Томатная паста – 50 гр.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соленые огурцы извлечь из рассола и нарезать тонкой соломкой.

Шаг 2. Лук очистить, нарезать мелким кубиком и обжарить до прозрачности в глубокой сковородке в разогретом растительном масле. К обжаренному луку добавить нарезку огурцов и потушить пару минут.

Шаг 3. Выбранные копчености нарезать небольшими кусочками произвольной формы. Эту нарезку переложить в сковородку к овощам, перемешать и пожарить на большом огне не более 5 минут, чтобы они остались сочными.

Шаг 4. Затем к этим ингредиентам добавить томатную пасту и жарить до полного выпаривания всей жидкости. После этого добавить к ним через чесночницу очищенные зубки чеснока и специи по вашему вкусу.

Шаг 5. Обжаренные с овощами копчености переложить в кастрюлю для варки супа, добавить воду с учетом нужной вам густоты блюда, поварить 10 минут, удаляя с поверхности пенку. Приготовленную солянку с копченостями по-домашнему горячей разлить по тарелкам, добавить лимон или сметану и подать к обеду. Приятного аппетита!

Рыбная солянка

Рыбную солянку, как один из вариантов классических солянок (мясной, грибной и рыбной) в этом рецепте вам предлагается приготовить из доступного набора рыбы: хребтов семги и трески, что сделает блюдо не жирным и очень вкусным. Солянку дополним маслинами с лимоном, но можно и солеными огурцами. Из овощей берем лук с морковью и картофелем.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Хребет семги – 300 гр.

Треска – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Вода – 2,2 л.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Маслины – 7 шт.

Лимон – 4 дольки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее и в естественных условиях разморозьте треску и хребет семги. Ингредиенты для солянки сразу подготовьте в указанной в рецепте пропорции.

Шаг 2. Размороженную рыбу промойте, положите в кастрюлю для варки супа, залейте чистой водой и поварите 20 минут от начала кипения бульона. Пенку с поверхности снимите.

Шаг 3. Пока рыба варится, почистите и промойте картофель и нарежьте крупными кусками.

Шаг 4. Очистите и промойте лук с морковью и их мелко нарежьте. Сваренную рыбу переложите на тарелку, а бульон процедите через марлю. Бульон доведите до кипения в течение 25 минут сварите в нем нарезку овощей.

Шаг 5. Сразу подготовьте и лимонные дольки с маслинами.

Шаг 6. Немного остывшую сваренную рыбу разделите на средние кусочки, удалив все кости и переложите в кастрюлю к сваренным овощам.

Шаг 7. Солянку по своему вкусу посыпьте солью с черным перцем, добавьте мелко нашинкованную зелень и огонь выключите. Снимите пробу и откорректируйте по своему вкусу. Дайте блюду минут 10 для настаивания.

Шаг 8. Приготовленную рыбную солянку горячей разлейте по керамическим тарелкам. Чтобы быстро не остыла, добавьте маслины с лимонными дольками и можете подавать к обеду. Приятного аппетита!

Суп-солянка с курицей

Суп-солянка с курицей будет у вас альтернативой классической солянке для обеденного стола и для всей семьи, особенно когда будут кушать дети. С курицей блюдо будет менее жирным, более легким и за счет маслин и соленого огурца – вкусным. Нейтральный вкус куриного мяса в этом рецепте дополним копченой колбасой. Курицу отварим заранее, чтобы мясо охладилось.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Цыпленок – 700 гр.

Колбаса копченая – 400 гр.

Лук для бульона – 1 шт.

Морковь для бульона – 1 шт.

Огурцы соленые – 500 гр.

Рассол от огурцов – 2-3 ст.л.

Лук для солянки – 3 шт.

Томатная паста – 70 гр.

Маслины – 150 гр.

Масло сливочное – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую тушку цыпленка заранее отварите до готовности в бульоне с добавлением соли, морковки и луковицы. Затем ее остудите. Подготовьте все продукты для солянки, согласно рецепту. Копченую колбасу можно взять нескольких сортов.

Шаг 2. Лук для солянки очистите от шелухи, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте до прозрачности в разогретом растительном масле.

Шаг 3. Соленые огурцы нарежьте такими же кубиками, переложите к луку, добавьте томатную пасту с несколькими ложками рассола, перемешайте и потушите 5-7 минут.

Шаг 4. К тушеным овощам можно положить кусочек сливочного масла, что усилит аромат всех ингредиентов солянки.

Шаг 5. Выбранную для блюда колбасу очистите от оболочки и нарежьте такими же кубиками, как и огурцы.

Шаг 6. Остуженную курицу разберите на волокна или разрежьте на кусочки.

Шаг 7. Куриный бульон доведите до кипения. В него переложите мясо курицы, нарезку колбасы и овощную зажарку. Поварите солянку на небольшом огне в течение 20 минут, откорректируйте вкус и на несколько минут оставьте для настаивания под прикрытой крышкой. Приготовленный суп-солянка будет отличаться от сборной мясной, но блюдо получается более легким и вкусным. Приятного аппетита!

Мясная солянка с говядиной

Мясная солянка самой вкусной получается на наваристом говяжьем бульоне, и говядина выбирается с косточкой (грудинка или кострец). В говяжий бульон обязательно добавляются пряные овощи. Набор копченостей выбирается по личному вкусу. Остальные ингредиенты для солянки с говядиной берутся, как в классическом варианте.

Время готовки: 3 часа 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Говядина на кости – 600 гр.

Копчености – 500 гр.

Огуречный рассол – 100 мл.

Морковь – 1 шт.

Лук – 3 шт.

Сельдерей – 2 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Помидоры – 200 гр.

Маслины – 50 гр.

Огурцы соленые/маринованные – 250 гр.

Каперсы – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для подачи:

Лимон – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Сметана – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину на кости промыть, переложить в кастрюлю для варки солянки, залить холодной водой и варить на небольшом огне в течение 1,5-2 часов до готовности мяса.

Шаг 2. Сваренную говядину извлечь из бульона. Затем бульон процедить через марлю, довести до кипения, положить в него очищенные и промытые черешки сельдерея с морковью и луком. Насыпать в бульон соль с приправами и варить около часа до готовности овощей. Сваренные овощи из бульона удалить, ведь они уже отдали свой аромат и вкус.

Шаг 3. Две луковицы нарезать тонкими четверть кольцами и обжарить до прозрачности в разогретом растительном масле.

Шаг 4. Соленые/маринованные огурцы нарезать небольшими кусочками. Свежие помидоры пюрировать блендером. Эти измельченные ингредиенты переложить в сковородку к обжаренному луку.

Шаг 5. Овощную массу потушить в течение 10 минут при помешивании лопаткой.

Шаг 6. Затем отваренную говядину, отделенную от кости и набор копченостей мелко нарезать кубиками.

Шаг 7. Мясную нарезку переложить в кипящий говяжий бульон, добавить со сковородки овощную зажарку и каперсы. Солянку с этими ингредиентами довести до кипения на большом огне и поварить 5-10 минут на маленьком.

Шаг 8. Затем огонь выключить. В приготовленную солянку положить маслины, налить немного огуречного рассола, снять пробу и откорректировать по своему вкусу. Дать солянке полчаса для настаивания под закрытой крышкой, и затем подать к обеду в порционных тарелках, положив в каждую зелень, лимонные дольки и сметану. Приятного аппетита!

Сборная солянка в мультиварке

Вариант приготовления сборной солянки в мультиварке более простой и быстрый по сравнению с традиционной варкой на плите, которая требует не менее 2 часов для готовки. Солянку, как и все блюда в мультиварке, будет отличать более насыщенный вкус и аромат. В этом рецепте готовим солянку без бульона и только с копченостями, солеными огурцами, маслинами и приправами.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Грудка куриная копченая – 300 гр.

Ветчина – 200 гр.

Колбаски охотничьи копченые – 200 гр.

Огурцы, маринованные – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Маслины – ½ банки.

Томатная паста – 3 ст.л.

Вода – 1 л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка копченая – по вкусу.

Лимон – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для солянки сразу подготовьте согласно рецепту.

Шаг 2. В мультиварке включите программу «Жарка» и налейте в чашу растительное масло.

Шаг 3. Очищенную луковицу нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Переложите лук в разогретое масло и обжарьте до легкого золотистого цвета.

Шаг 5. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 6. Переложите их к луку, перемешайте и обжаривайте в течение 5 минут.

Шаг 7. Выбранные копчености мелко нарежьте кусочками произвольной формы. Мясную нарезку переложите в чашу к овощам и пожарьте при помешивании еще 5 минут.

Шаг 8. Маслины нарежьте тонкими кружками и переложите в чашу.

Шаг 9. Затем к обжаренным ингредиентам добавьте томатную пасту с сахаром, перемешайте и все на этой же программе пожарьте еще 5 минут.

Шаг 10. Обжаренные копчености с овощами посыпьте приправами, посолите и налейте к ним литр чистой воды и все хорошо перемешайте.

Шаг 11. Крышку гаджета закройте, переключите программу на «Суп» или «Варка», а времени по умолчанию будет для солянки достаточно.

Шаг 12. Приготовленную в мультиварке сборную солянку разлейте по порционным тарелкам, дополните ломтиками лимона, мелко нарезанной зеленью со сметаной и подайте к обеду. Приятного аппетита!

Грибная солянка с мясом

Грибная солянка с мясом является вариантом мясной солянки, сваренной на бульоне и с добавлением любых грибов, к набору мясных ингредиентов. Грибы солянке, как и другим блюдам, придают особый интересный вкус. В этом рецепте готовим солянку с двумя видами колбасы, шампиньонами, маслинами и бульон подойдет любой, даже сваренный из бульонных кубиков. Рецепт простой и быстрый.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Колбаса «Салями» – 200 гр.

Колбаса «Московская» – 200 гр.

Шампиньоны свежие – 200 гр.

Лук – 1 шт.

Маслины – 1 горсть.

Томатный соус – ½ ст.

Лимон – 4 дольки.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Бульон мясной – 2 л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бульон мясной или овощной перелить в кастрюлю для варки солянки и довести до кипения. Два сорта колбасы очистить от оболочки и нарезать тонкой соломкой.

Шаг 2. В сковородке разогреть растительное масло и в нем немного обжарить нарезку колбасы.

Шаг 3. Грибы (шампиньоны) почистить и промыть под проточной водой.

Шаг 4. Нарезать их тонкими слайсами или небольшими кубиками.

Шаг 5. Грибную нарезку переложить в сковородку к обжаренной колбасе.

Шаг 6. Затем добавить к этим ингредиентам нарезанную маленькими кубиками луковицу.

Шаг 7. Жарить все до полного выпаривания грибного сока и легкого румяного цвета лука и колбасы. Затем налить в сковородку томатный соус, перемешать и потушить на небольшом огне несколько минут.

Шаг 8. Эту зажарку переложить в закипевший бульон и солянку поварить 5 минут.

Шаг 9. Затем в солянку положить лавровый лист, любые приправы и снять пробу, откорректировав по личному вкусу.

Шаг 10. В последнюю очередь к солянке положить лимонные дольки с горстью маслин без косточек. Через 2-3 минуты огонь выключить. Дать блюду немного времени для настаивания.

Шаг 11. Приготовленную грибную солянку с мясом разлить по порционным тарелкам и подать к обеду. Приятного аппетита!

Солянка с капустой и томатной пастой

Солянка с капустой и томатной пастой, как вариант классики, имеет в своем составе много ингредиентов и требует времени для готовки. Томатная паста, как натуральный усилитель вкуса, так называемый умами, хорошо сочетается со всеми ингредиентами блюда, и вкус его делает более выраженным. В этом рецепте готовим мясную сборную солянку на мясном бульоне с копченостями и капустой.

Время готовки: 3 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Голень говяжья – 300 гр.

Говядина копченая – 100 гр.

Карбонат – 100 гр.

Сосиски – 70 гр.

Капуста – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Огурцы соленые – 3 шт.

Лук красный – 1 шт.

Сельдерей – 1 шт.

Маслины – ½ банки.

Томатная паста – 3 ст.л.

Вода – 3 л.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка копченая – 1 ч.л.

Тимьян – 1 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, весь набор ингредиентов, чтобы ничего не забыть, ведь набор большой.

Шаг 2. В кастрюле для варки солянки разогреть растительное масло.

Шаг 3. Указанные в рецепте сухие приправы смешать на доске или на тарелке.

Шаг 4. Этой смесью хорошо обсыпать со всех сторон или обвалять в ней говяжью голень. Затем ее обжарить до румяного цвета в разогретом масле.

Шаг 5. Обжаренное мясо залить чистой водой и варить на небольшом огне под закрытой крышкой в течение 2 часов.

Шаг 6. К концу времени варки нарезать все ингредиенты для солянки. Капусту нашинковать тонкой соломкой.

Шаг 7. Такой же соломкой нарезать очищенный картофель.

Шаг 8. Мясной набор нарезать небольшими кусочками.

Шаг 9. Соленые огурцы измельчить на крупной терке.

Шаг 10. Затем измельченные огурцы переложить в пиалу и смешать с тремя ложками томатной пасты.

Шаг 11. Черешки сельдерея и луковицу мелко нарезать.

Шаг 12. Пучки зелени сполоснуть, обсушить салфеткой и мелко нашинковать.

Шаг 13. В сковородке разогреть растительное масло и обжарить в нем нарезку лука с сельдереем в течение 2-3 минут.

Шаг 14. Затем к ним переложить нарезку копченого мяса и пару минут все пожарить.

Шаг 15. В последнюю очередь переложить в сковородку смесь огурцов с томатной пастой, перемешать и потушить все 7 минут.

Шаг 16. Сваренную говядину извлечь из бульона и бульон процедить через марлю.

Шаг 17. Говядину остудить, мясо отделить от кости и нарезать небольшими кусочками.

Шаг 18. Говяжий бульон повторно довести до кипения, переложить в него нарезку капусты с картофелем и поварить 10 минут.

Шаг 19. Затем в кастрюлю переложить зажарку со сковородки, нарезанные карбонат с сосисками, все перемешать и поварить солянку на небольшом огне в течение 7-10 минут.

Шаг 20. Приготовленную мясную солянку с капустой и томатной пастой разлить по порционным тарелкам, дополнить маслинами с лимонными дольками и подать к обеду. Приятного аппетита!