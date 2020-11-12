Профессиональная техническая экспертиза электротехники в Москве

Наверняка вы где-то слышали о такой услуге, как профессиональная техническая экспертиза электротехники, но возможно, никогда не сталкивались с ней. В данной статье вместе со специалистами от инженерно-технического центра судебных экспертиз попытаемся вам рассказать о сроках проведения экспертизы, стоимости профессиональной технической экспертизы и о видах таких процедур. Более детально можно проконсультироваться с инженерами и консультантами по ссылке https://sud-tech-expertiza.ru/elektrotehnicheskaya-ekspertiza.

Основные виды экспертизы электротехники

На сегодняшний день в спектр профессиональной технической экспертизы входят такие:

Аппаратно-компьютерное исследование;

Программно-компьютерное исследование;

Информационно-компьютерное исследование.

Первый тип применяется для самой техники, во втором варианте такую экспертизу проводят для уже установленного ПО (программное обеспечение), а третий тип услуг относится к данным, которые хранятся на различных носителях информации. У каждого вида экспертизы может быть своя цель проведения. Обращаясь к специалистам инженерно-технического центра судебных экспертиз в Москве, вы сможете получить всю важную и точную информацию, а также избежите от максимально допустимого количества ошибок.

Цели проведения профессиональной технической экспертизы электротехники

Среди основных стоит выделить такие: Проверка текущего состояния электроники; Обнаружить и продиагностировать оборудование на наличие ошибок и его неисправности; Определить качество производства и выявить все недочеты, которые образовались в момент изготовления. Качественно обслужить прибор и установить необходимый тип программного обеспечения, просканировать технику на наличие вирусов. Анализ имеющейся на компьютере информации.

Сроки проведения экспертизы

В зависимости от типа проведения экспертизы, могут меняться и сроки. Если покупатель сам определил тип неполадки и указывает конкретную причину, то это в разы экономит время. Если же покупатель обращается без конкретных подозрений, то время проведения экспертизы увеличивается, поскольку специалистам отдается компьютер на общее диагностирование и нужно проверить каждую деталь на неисправность. Если есть недочеты и в аппаратном, и программном обеспечении, то на проведение экспертизы выделяется максимальный срок, поскольку это трудозатратная задача.