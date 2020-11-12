Профессиональная техническая экспертиза электротехники в Москве

Наверняка вы где-то слышали о такой услуге, как профессиональная техническая экспертиза электротехники, но возможно, никогда не сталкивались с ней. В данной статье вместе со специалистами от инженерно-технического центра судебных экспертиз попытаемся вам рассказать о сроках проведения экспертизы, стоимости профессиональной технической экспертизы и о видах таких процедур. Более детально можно проконсультироваться с инженерами и консультантами по ссылке https://sud-tech-expertiza.ru/elektrotehnicheskaya-ekspertiza.
Основные виды экспертизы электротехники
На сегодняшний день в спектр профессиональной технической экспертизы входят такие:
- Аппаратно-компьютерное исследование;
- Программно-компьютерное исследование;
- Информационно-компьютерное исследование.
Первый тип применяется для самой техники, во втором варианте такую экспертизу проводят для уже установленного ПО (программное обеспечение), а третий тип услуг относится к данным, которые хранятся на различных носителях информации. У каждого вида экспертизы может быть своя цель проведения. Обращаясь к специалистам инженерно-технического центра судебных экспертиз в Москве, вы сможете получить всю важную и точную информацию, а также избежите от максимально допустимого количества ошибок.
Цели проведения профессиональной технической экспертизы электротехники
- Среди основных стоит выделить такие:
- Проверка текущего состояния электроники;
- Обнаружить и продиагностировать оборудование на наличие ошибок и его неисправности;
- Определить качество производства и выявить все недочеты, которые образовались в момент изготовления.
- Качественно обслужить прибор и установить необходимый тип программного обеспечения, просканировать технику на наличие вирусов.
- Анализ имеющейся на компьютере информации.
Сроки проведения экспертизы
В зависимости от типа проведения экспертизы, могут меняться и сроки. Если покупатель сам определил тип неполадки и указывает конкретную причину, то это в разы экономит время. Если же покупатель обращается без конкретных подозрений, то время проведения экспертизы увеличивается, поскольку специалистам отдается компьютер на общее диагностирование и нужно проверить каждую деталь на неисправность. Если есть недочеты и в аппаратном, и программном обеспечении, то на проведение экспертизы выделяется максимальный срок, поскольку это трудозатратная задача.
Если говорить о стоимости экспертизы, то она тоже может быть различной. Средняя цена — 5000 руб, но итоговая стоимость может варьироваться от типа экспертиз, сроках и сложности устранения ошибок. Если вы расскажете специалистам при сдаче компьютера на экспертизу конкретные сформулированные проблемы, а также предоставите паспортную документацию на компьютер, то это облегчит работу специалистам, и соответственно ценник услуги будет меньшим.