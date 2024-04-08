Один из самых известных видов выпечки в Германии — кухен с сахарной корочкой. Получается такой пирог очень сладким и до безумия вкусным. Потому удержаться и не взять следующий кусочек такого лакомства довольно тяжело. Как же готовится ароматный кокосовый пирог на кефире по немецкому рецепту?

Для этого вам следует использовать самые доступные продукты, большинство из которых вы точно сможете найти у себя на кухне. Вот из-за чего такой десерт можно выпекать экстренно (до прихода гостей). Не придется ни бежать в магазин за ингредиентами, ни тратить много времени на готовку.

Как правильно испечь кокосовый пирог на кефире

Маленький нюанс. Чтобы в процессе не подгорела сахарная корочка пирога, обязательно используйте фольгу. Накройте ею содержимое формы после 15 минут выпекания. Так вам удастся избежать получения горелой верхушки десерта.

Ингредиенты

Кефир250 мл Сахар250 г Пшеничная мука240 г Разрыхлитель1 ч. л. Ванильный сахар10 г Соль0,25 ч. л. Яйцо1 шт. Кокосовая стружка100 г

Приготовление

В глубокую миску вливаем кефир. Всыпаем 100 г сахара. Вбиваем яйцо. Слегка взбиваем всё венчиком до однородности. Всыпаем ванильный сахар и соль. Снова хорошенько перемешиваем.Просеиваем в кефирную смесь пшеничную муку. Добавляем разрыхлитель для теста. Перемешиваем все ингредиенты с помощью ручного венчика до однородной массы. Готовим посыпку. В глубокую емкость всыпаем кокосовую стружку. Добавляем 150 г сахара. Хорошенечко их перемешиваем.Застилаем дно формы для выпекания пергаментом. Смазываем ее бока подсолнечным маслом. Выкладываем в форму тесто и ровняем его, используя кулинарную лопатку. Посыпаем верх пирога кокосово-сахарной смесью, равномерно ее распределяя. Отправляем в разогретую до 180 градусов на 15 минут. Затем накрываем пирог фольгой. Отправляем его в духовой шкаф еще на 15 минут.

Чтобы выпечка отличалась особой нежностью, советуем взять еще 200 мл сливок. Достаньте пирог из духовки. Сделайте несколько проколов в нём, используя деревянную шпажку. Затем полейте горячую выпечку сливками жирностью 10 %. Как только пирог остынет, его можно будет нарезать и подавать к столу. Пропитавшаяся выпечка будет обладать нежным сливочным вкусом и восхитительным ароматом.