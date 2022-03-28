Профессия моторист – это прежде всего комфорт поездок

От моториста требуется умение пользоваться всякого рода слесарными инструментами, измерительными приборами, ключами, проводить диагностику и устранение ошибок в электросистеме ДВС. На пароходах, к примеру, устанавливают ДВС того же принципа работы, что и на автомобиле, но в несколько десятков раз больше по размерам, поэтому здесь не обойтись без умения пользоваться гидравлическими ключами для сборки и разборки двигателя. А после ремонта для проверки работы всего механизма следует наладить работу топливной и электрической систем, что также требует определенных знаний и навыков от мотористов.

Выполняя текущий и капитальный ремонт двигателя, очень пригодятся знания по сварке и расточке деталей. Это делают на специальных станках, которые являются инструментами повышенной опасности, и без подготовки и соответствующего допуска работать с ними запрещено. Зато эти знания могут пригодиться в любой момент жизни. Для моториста, который несколько десятков лет работал на пароходах, найдется работа и на суше. Всегда можно устроится на СТО и заниматься ремонтом двигателей автомобилей.

Для специалиста высокого класса всегда найдется место, ведь он будет выполнять работу со знанием дела и с удовольствием. Моторист вакансии обычно открывают компании, для которых очень важен имидж, поэтому они отдадут предпочтение опытному специалисту. Но помимо станций технического обслуживания, можно работать на судоремонтных заводах, в портах, доках, или организовать свое ЧП и ремонтировать ДВС разных типов. Для организации своего дела обычно требуется услуга грузоперевозки по Киеву, чтобы доставить дорогостоящее оборудование и детали в надлежащем виде.