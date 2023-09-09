Технолог рассказала, как правильно замораживать овощи и фрукты

Технолог Марина Достовалова поделилась советами, которые помогут правильно заморозить ягоды, фрукты и овощи. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

По словам эксперта, для заморозки подходят только свежие и спелые продукты. На них не должно быть гнили или других повреждений.

Первым этапом всегда идет предварительная подготовка. Овощи и фрукты рекомендуется очищать от кожуры и семян, а цветную капусту и брокколи лучше обдать кипятком — так получится сохранить их текстуру и цвет.

После этого все продукты, готовые к заморозке, требуется положить в пакеты или контейнеры. Убедитесь, что внутрь упаковки не попал лишний воздух, а затем отправьте овощи и фркуты в морозильную камеру. Самая оптимальная температура для заморозки — от -18°C и ниже. Достовалова посоветовала также отметить на всех упаковках дату заморозки: так вы будете точно знать срок годности их содержимого.

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