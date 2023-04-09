Профилактика рецидивов

Обращение к психическим побуждениям может быть эффективным средством предотвращения рецидива, по крайней мере, на краткосрочной основе. Разговор с кем-то о стремлении к употреблению часто может помочь уменьшить это желание и вывести рациональное мышление на передний план уравнения. По этой причине, когда пациент проходит лечение наркомании в Буче, с ним об этом говорит специалист.

Помощь специалистов

Врач помогает обдумывание полного сценария после романтизации злоупотребления психоактивными веществами. Когда выздоравливающий романтизирует свое прошлое употребление наркотиков, он часто просто думает о ранних стадиях. Для человека может быть полезно продолжать «прокручивать пленку» и думать обо всем остальном, что сопровождает употребление, особенно обо всех последствиях. Это может помочь человеку вспомнить, почему он в первую очередь стремился к выздоровлению.

Возвращение в стационарное лечебное учреждение иногда является необходимым шагом для предотвращения рецидива. Если стремление к употреблению стало достаточно сильным, повторное включение в ту самую среду, в которой началось его выздоровление, поможет удержать его на этом пути. Терапия в амбулаторных условиях также может быть достаточной.

Помощь родных

Опять же, поддержка друзей и семьи имеет первостепенное значение для предотвращения рецидива. Для таких людей важно быть осведомленным о процессе выздоровления, а также о рисках и предупреждающих признаках рецидива. Их способность наблюдать за любимым человеком в процессе выздоровления может иметь решающее значение для предотвращения рецидива.

Выздоровление — это ежедневный процесс, который требует сосредоточения на здоровом образе жизни. Если кто-то не использует все свои способности из-за истощения, он с меньшей вероятностью будет использовать методы, которым научился, когда проходил лечение алкоголизма в Буче.

Восстановление после рецидива

Частота рецидивов при злоупотреблении психоактивными веществами аналогична таковой при других хронических состояниях, таких как астма и диабет. Это означает, что рецидивы являются обычным явлением. Однако рецидив не значит, что кому-то не удалось восстановиться. Это просто часть процесса – препятствие, которое необходимо преодолеть.

Своевременное действие — лучший способ справиться с рецидивом. Человек должен признать, что рецидив, хотя и не неудача, является серьезной вещью. Каждый рецидив может привести к постоянному насилию над собой, а значит к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.