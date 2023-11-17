Описание приготовления:

Для салата можно использовать любые фрукты, которые вам нравятся. Например, мандарины или манго. Черный виноград можно заменить на голубику, а вместо греческого йогурта использовать сладкий творожный сыр.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Салаты / Десерты

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука

Яблоки 2 Штуки (1 шт. — для салата, 1 шт. — для украшения)

Груша 1 Штука

Киви 3 Штуки

Сахар По вкусу

Йогурт греческий 3 Ст. ложки

Виноград черный 50 Грамм

Гвоздика 2 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый салат "Дракончик"»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте на мелкие кубики банан, грушу и яблоко.

Заправьте салат греческим йогуртом, добавьте сахар по вкусу и перемешайте все.

Выложите салат в форме полукруга. Это будет тело дракона.

Киви нарежьте тонкими кружочками.

Накройте кружочками киви чтобы выложить тело дракона. При необходимости часть кружочков можно разрезать пополам.

Поверх выложите порезанный на половинки виноград, а из кусочка красного яблока вырежьте лапки дракона.

Вырежьте из черного винограда рожки и глаза для дракона, а из яблока ушки, закрепите их с помощью шпажек. Нос сделайте из двух бутонов гвоздики. В конце добавьте крылья из яблока и кусочек хвостика дракона.

Фруктовый салат «Дракончик» готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!