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Фруктовый салат «Дракончик»

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Фруктовый салат «Дракончик»

Описание приготовления:

Для салата можно использовать любые фрукты, которые вам нравятся. Например, мандарины или манго. Черный виноград можно заменить на голубику, а вместо греческого йогурта использовать сладкий творожный сыр.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Салаты / Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 1 Штука
  • Яблоки 2 Штуки (1 шт. — для салата, 1 шт. — для украшения)
  • Груша 1 Штука
  • Киви 3 Штуки
  • Сахар По вкусу
  • Йогурт греческий 3 Ст. ложки
  • Виноград черный 50 Грамм
  • Гвоздика 2 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

64 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый салат "Дракончик"»

Фруктовый салат "Дракончик"

Подготовьте все ингредиенты.

Фруктовый салат "Дракончик"

Нарежьте на мелкие кубики банан, грушу и яблоко.

Фруктовый салат "Дракончик"

Заправьте салат греческим йогуртом, добавьте сахар по вкусу и перемешайте все.

Фруктовый салат "Дракончик"

Выложите салат в форме полукруга. Это будет тело дракона.

Фруктовый салат "Дракончик"

Киви нарежьте тонкими кружочками.

Фруктовый салат "Дракончик"

Накройте кружочками киви чтобы выложить тело дракона. При необходимости часть кружочков можно разрезать пополам.

Фруктовый салат "Дракончик"

Поверх выложите порезанный на половинки виноград, а из кусочка красного яблока вырежьте лапки дракона.

Фруктовый салат "Дракончик"

Вырежьте из черного винограда рожки и глаза для дракона, а из яблока ушки, закрепите их с помощью шпажек. Нос сделайте из двух бутонов гвоздики. В конце добавьте крылья из яблока и кусочек хвостика дракона.

Фруктовый салат "Дракончик"

Фруктовый салат «Дракончик» готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!

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