Описание приготовления:
Для салата можно использовать любые фрукты, которые вам нравятся. Например, мандарины или манго. Черный виноград можно заменить на голубику, а вместо греческого йогурта использовать сладкий творожный сыр.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Салаты / Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука
- Яблоки 2 Штуки (1 шт. — для салата, 1 шт. — для украшения)
- Груша 1 Штука
- Киви 3 Штуки
- Сахар По вкусу
- Йогурт греческий 3 Ст. ложки
- Виноград черный 50 Грамм
- Гвоздика 2 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
64 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктовый салат "Дракончик"»
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте на мелкие кубики банан, грушу и яблоко.
Заправьте салат греческим йогуртом, добавьте сахар по вкусу и перемешайте все.
Выложите салат в форме полукруга. Это будет тело дракона.
Киви нарежьте тонкими кружочками.
Накройте кружочками киви чтобы выложить тело дракона. При необходимости часть кружочков можно разрезать пополам.
Поверх выложите порезанный на половинки виноград, а из кусочка красного яблока вырежьте лапки дракона.
Вырежьте из черного винограда рожки и глаза для дракона, а из яблока ушки, закрепите их с помощью шпажек. Нос сделайте из двух бутонов гвоздики. В конце добавьте крылья из яблока и кусочек хвостика дракона.
Фруктовый салат «Дракончик» готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!