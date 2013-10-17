Прогноз по курсу рубля на 2 года вперед

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Как отмечает аналитик Goldman Sachs, прогноз по курсу рубля на ближайшие два года является достаточно оптимистичным, несмотря на потери экономики из-за коронавируса.

По словам Клименса Графа, курс национальной валюты РФ по отношению к доллару будет меняться соответственно колебанию цен на нефть, постепенно вернувшись к отметке в 61 рубль за доллар.

По мнению эксперта, на протяжении ближайшего полугода цена на нефть будет оставаться в пределах тридцати долларов за баррель, но спустя год ожидается повышение уровня цен на нефть, что приведен к постепенному увеличению курса национальной валюты РФ. Таким образом, как отмечает эксперт, примерно через два с половиной года курс рубля по отношению к доллару составит 61/1. По мнению Клименса Графа, при стоимости нефти в 30 долларов, курс национальной валюты РФ будет находиться на отметке в 75 рублей за доллар, укрепившись после повышения цен на нефть до 60 долларов за баррель, примерно через полтора года, до отметки в 68 рублей за доллар, вернувшись к позиции в 61 рубль за доллар через 2,5 года.

Как отмечает Минфин, в бюджет текущего года закладывался курс в размере 64 рубля за доллар при цене на нефть в размере 57 долларов за баррель, и на данный момент прогноз для экономики РФ не пересматривался.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка в самое ближайшее время курс национальной валюты РФ составит 80 рублей за доллар, что связано с еще большим снижением цен на нефть, после того как Саудовская Аравия увеличит производство на 30%, что было обещано после разрыва сделки с РФ в рамках ОПЕК+. Ожидать большего падения не стоит, так как в случае снижения цены на нефть ниже критического уровня новое правительство РФ начнет продажу долларов, находящихся в Фонде национального благосостояния, что приведет к выравниванию баланса спроса и предложения валюты на рынке.

Например, по данным на 13 марта, курс доллара на торгах Московской биржи составил 73,77 рубля, что на 1,1 рубля ниже, чем на момент закрытия торгов накануне. Если обратиться к нефти, то фьючерсы марки Brent составляют 34,2 доллара, увеличившись на 3%. Напомним, что непосредственно после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти упала на 30%, достигнув отметки в 31 доллар за баррель. Курс доллара и евро на торгах Московской биржи, проводимых 13 марта, составил 75 и 83,5 рубля, достигнув максимальных значений, начиная с марта 2016 года, хотя в памяти граждан РФ еще и доллар по 80 рублей, и евро по сто. В апреле 2020 курс доллара к рублю составляет уже 73-76 рублей за доллар, динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель) колеблется в пределах 28-33 доллара.