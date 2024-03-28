Чечевица на гарнир – это полезное богатое белком и витаминами зерно, которое можно использовать для приготовления различных блюд для баланса и разнообразия ваших ужинов либо обедов. Из чечевицы можно приготовить суп, пюре, салат, гарнир или добавить ее в различные каши и рагу. Такая крупа отличается насыщенным вкусом и ароматом, поэтому ее можно успешно комбинировать с другими ингредиентами. Также ингредиент можно готовить самыми разными способами, к примеру: тушить в горшочках, используя духовой шкаф либо обжаривать вместе с классической комбинацией пассерованных овощей – луком и морковкой. Чечевицу на гарнир можно подавать к мясу, птице или рыбе. Для оформления подачи можно посыпать чечевицу свежей зеленью (укроп, петрушка) или добавить к ней кунжутные семечки для дополнительного хрустящего вкуса. В целом, чечевица на гарнир – это простое, но очень вкусное и полезное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Она отлично насытит и обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Как сварить чечевицу на гарнир в кастрюле?

Как сварить чечевицу на гарнир в кастрюле? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем подробном пошаговом рецепте. Отварная чечевица – это простое и сытное блюдо, которое невероятно полезно для здоровья. Чечевица на гарнир получается нежной и ароматной, благодаря правильной технике приготовления. Это идеальный вариант питания для вегетарианцев и любителей здоровой пищи.

Ингредиенты –+2 порц.

Чечевица зеленая 200 гр.

Вода 400 мл.

Масло оливковое 1 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 30 мин.

Как сварить чечевицу на гарнир в кастрюле? Указанное количество чечевицы высыпаем на сито и тщательно промываем, затем перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. На медленном огне доводим до кипения и вливаем столовую ложку оливкового масла. Томим 20-25 минут при легком бурлении под крышкой, за 5 минут до готовности солим. Сливам отвар. Раскладываем аппетитную чечевицу по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Красная чечевица на гарнир

Красная чечевица на гарнир – это оригинальный вариант приготовления гарнира, который не только вкусный, но и эффектный по своему внешнему виду. Красная чечевица обладает необычным цветом, который придаст блюду особый шарм. Такое блюдо насытит организм ценными питательными веществами.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 120 гр.

Вода – 240 мл.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Петрушка – 5 гр.

Процесс приготовления:

1) Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

2) Бобовую культуру высыпаем в дуршлаг и активно промываем под струей воды.

3) Мелкие кубики репчатого лука пассеруем на разогретом растительном масле.

4) Добавляем чечевицу и перемешиваем, обжариваем ингредиенты 2-3 минуты.

5) Заливаем состав водой и доводим до кипения, томим под крышкой 15 минут, а затем дополняем черным перцем и солью.

6) Смешиваем гарнир с рубленой петрушкой и подаем к столу. Приятного вам аппетита!

Как приготовить зеленую чечевицу на гарнир

Как приготовить зеленую чечевицу на гарнир? Это здоровый и легкий вариант приготовления гарнира, который отлично подойдет для диетического питания и тех людей, которые следят за своей фигурой и калориями. Зеленая чечевица богата белком и клетчаткой, что делает блюдо полезным и питательным

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Чечевица зеленая – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Помидор – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Продукты, которые нам потребуются для рецепта выкладываем на рабочий стол.

2) Очищаем корнеплоды и измельчаем: лук мелко рубим, а морковку натираем на терке. Обжариваем овощи на подсолнечном масле 5-6 минут, часто помешивая лопаткой.

3) Параллельно помидор надрезаем крест-накрест и обдаем кипятком, снимаем кожицу и мелко режем мякоть. Высыпаем к зажарке вместе с солью, перемешиваем и продолжаем термическую обработку.

4) К тушеным овощам высыпаем промытую бобовую культуру.

5) Заливаем водой в пропорции один к двум и доводим до кипения. Убавляем огонь и закрываем сковороду крышкой.

6) Готовим на протяжении 20-25 минут. Приятного аппетита!

Чечевица на гарнир на сковороде

Чечевица на гарнир на сковороде – это быстрый и простой способ приготовить вкусный и питательный гарнир. Приготовление чечевицы на сковороде позволяет сохранить все полезные свойства продукта. Это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем, но не желает проводить много времени за плитой. Гарнир из чечевицы на сковороде станет отличным дополнением к любому обеду.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.

Морковка – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Карри – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Приправа для плова – 0,25 ч.л.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) В сковороду вливаем растительное масло и прогреваем, забрасываем мелкие кубики лука и брусочки мякоти сладкого перца и моркови.

2) Пассеруем овощное ассорти до мягкости и легкого румянца.

3) Добавляем промытую чечевицу и хорошенько перемешиваем ингредиенты.

4) Содержимое сковороды заливаем водой, солим и приправляем.

5) Тушим на медленном огне 15 минут, плотно закрыв крышкой.

6) Ароматное блюдо распределяем по порционным тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Чечевица с овощами на сковороде

Чечевица с овощами на сковороде – это вкусное и сочное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом. Комбинация чечевицы с овощами делает гарнир еще более полезным и насыщенным. Этот гарнир идеально подойдет для вегетарианцев и любителей ярких вкусов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 150 гр.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – для жарки.

Куркума – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1) Перед началом процесса очищаем и промываем овощи, ополаскиваем крупу от пыли и грязи. Морковь натираем при помощи терки с крупными отверстиями, лук и сладкий перец мелко рубим.

2) На медленном огне разогреваем растительное масло и высыпаем лук с морковкой, жарим около 5 минут и дополняем приправами, а также болгарским перцем – перемешиваем и продолжаем готовку.

3) К овощам высыпаем чечевицу и соль, заливаем водой и доводим до кипения.

4) Тушим бобовую культуру с овощным ассорти под крышкой 15 минут, убавив огонь до минимального.

5) К столу подаем, не дожидаясь остывания и посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Чечевица в горшочках в духовке на гарнир

Чечевица в горшочке в духовке на гарнир – это оригинальное и необычное блюдо, которое отлично подойдет для разнообразия привычного рациона. Приготовление чечевицы, таким образом, сохраняет все вкусовые качества продуктов и придает блюду особый аромат. Этот вариант приготовления чечевицы порадует не только вкусом, но и оригинальным способом подачи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 1 ст.

Морковка – 0,5 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Головку лука «освобождаем» от шелухи и нарезаем мелкими кубиками. Высыпаем в сковородку с раскаленным растительным маслом.

2) Добавляем аналогично измельченную морковь и жарим, помешивая, до светло-коричневого оттенка.

3) Промытую и обсушенную чечевицу распределяем по горшочкам.

4) Сверху раскладываем обжаренные корнеплоды.

5) Всыпаем соль и приправы, заливаем крутым кипятком и закрываем крышкой. Готовим при 200 градусах в течение 35-40 минут.

6) Готовую чечевицу с овощами подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся!

Чечевица с грибами и овощами

Чечевица с грибами и овощами – это сытное и ароматное блюдо, которое понравится как вегетарианцам, так и ценителям мяса. Комбинация чечевицы с грибами и овощами делает гарнир богатым на витамины и полезные вещества. Это блюдо станет отличным выбором для ужина или обеда, идеально подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Чечевица – 1 ст.

Грибы – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Пастернак – 0,5 шт.

Стебель сельдерея – 0,25 шт.

Укроп – 20 гр.

Соус томатный – 3 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Масло подсолнечное – для жарки.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Перед началом процесса чечевицу заливаем водой и оставляем на час-полтора. Затем промываем и отвариваем под крышкой на медленном огне до размягчения.

2) Лук, грибы, сельдерей, пастернак и чеснок мелко рубим, морковку натираем на терке.

3) Измельченные компоненты обжариваем на подсолнечном масле до испарения влаги и легкой румяности. Солим, ориентируясь на свой вкус.

4) К пассерованным компонентам выкладываем отварную бобовую культуру и томатный соус – перемешиваем и прогреваем все вместе еще 2-3 минуты.

5) Чечевицу с грибами украшаем измельченной зеленью и дегустируем. Готовьте и получайте удовольствие!

Пюре из чечевицы на гарнир

Пюре из чечевицы на гарнир – это оригинальный и насыщенный вкусом вариант приготовления гарнира, который понравится всем членам семьи. Приготовление пюре из чечевицы не займет много времени, но при этом блюдо получится настолько вкусным, что захочется повторить опыт снова. Этот гарнир станет отличным дополнением к любому второму блюду.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Вода – 200 мл.

Масло сливочное – 15 гр.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

1) Подготавливаем составляющие: тщательно промываем чечевицу, овощи и зелень, очищаем и измельчаем произвольно.

2) Помещаем сковороду на огонь и растапливаем кусочек сливочного масла, обжариваем сельдерей, морковь и лук до прозрачности луковых ломтиков.

3) Овощное ассорти заливаем водой и солим, добавляем чечевицу и чеснок – закрываем крышкой и тушим 15-20 минут.

4) Аппетитный состав перекладываем в чашу блендера и пюрируем до однородной консистенции.

5) Распределяем пюре по тарелкам и подаем к столу. Приятного вам аппетита!

Чечевица на сковороде с луком и морковью

Чечевица на сковороде с луком и морковью – это простой и сытный вариант приготовления питательного гарнира. Чечевица в сочетании с овощами обладает необычным вкусом и ароматом. Этот гарнир станет отличным выбором для тех, кто ценит простые и вкусные блюда.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 1 л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Снимаем кожицу и шелуху с овощей, отмеряем указанное количество бобовой культуры.

2) Чечевицу промываем до прозрачности воды.

3) На терке измельчаем морковку, рубим лук на кубики – высыпаем к основному компоненту.

4) Добавляем соль, перемешиваем и высыпаем в кастрюлю. Заливаем ингредиенты водой и варим на среднем пламени 15 минут с момента закипания.

5) Откидываем чечевицу на сито и затем соединяем с оливковым маслом, лаврушкой, кусочками чеснока и зеленью.

6) Даем постоять под крышкой 7-10 минут.

7) Красиво выкладываем на тарелки при помощи кулинарного кольца и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Чечевица в томатном соусе

Чечевица в томатном соусе – это сочное и ароматное блюдо, которое будет радовать своим вкусом каждого гостя. Сочный томатный соус отлично гармонирует с нежной чечевицей, делая блюдо насыщенным и гармоничным. Обязательно попробуйте и разбавьте «наплыв» гречки, риса и макарон!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Чечевица красная – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 320 мл.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Черри – 130 гр.

Томаты протертые – 0,5 ст.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 0,5 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Согласно списку, представленному выше, подготавливаем продукты.

2) Ломтики чеснока обжариваем до румяности на столовой ложке растительного масла.

3) В ароматное масло высыпаем промытую чечевицу, солим и заливаем водой – доводим до кипения и томим под крышкой около 15 минут.

4) Параллельно готовим соус: в другой жаропрочной посуде жарим до прозрачности мелкие кубики лука.

5) Добавляем дольки помидоров и тушим до размягчения овощей.

6) Заливаем пассерованные овощи протертыми томатами, посыпаем сахаром, солью и черным перцем. Готовим при умеренном бурлении 15 минут.

7) Рассыпчатую чечевицу смешиваем с соусом и переходим к сервировке. Приятного аппетита!